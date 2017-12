Pozrite si prvú noc Bratislavských jazzových dní

Fanúšikovia jazzovej hudby sa dočkali. Do bratislavskej Incheby smerovali v piatok večer (21.10.) ich cesty na 42. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2016.

V programe prvého dňa sa predstavili domáca formácia Cha Bud!, izraelský kontrabasista Adam Ben Ezra, taliansky trubkár Enrico Rava a americká speváčka a basgitaristka Nik West.

Cha Bud! znamená Zjedz veľa!

Prvý večer otvorila skupina Cha Bud!, ktorá je víťazom minuloročnej súťaže mladých talentov. V repertoári tejto košickej kapely sú znateľné vplyvy súčasného jazzu, groove, tanečného funku, drumandbassu aj dubu. Hrá vlastné autorské kompozície.

Rómsky názov skupiny Cha Bud! znamená Zjedz veľa! Kompaktný zvuk skupiny reflektuje aktuálne svetové hudobné postupy. Pôvodné kompozície autorov klávesáka Mateja Lazára, gitaristu Petra Šafráneka a trubkára Pavla Jeňu nie sú postavené len na tradičnej jazzovej forme, ale pracujú na viac vrstvených plochách s experimentálnym elektronickým zvukom. Náročnú úlohu otvoriť toto medzinárodne známe hudobné podujatie Košičania zvládli.

Izraelský hudobník Adam Ben Ezra (1982) zase predviedol, že aj kontrabas môže byť sólovým koncertným nástrojom. Tento skvelý hráč je novou hviezdou a jeho talent ho posunul do pozície predskokana pri koncertoch takých muzikantov, ako sú fusion stálice Pat Metheny, Victor Wooten, Richard Bona a Mike Stern.

Adam Ben Ezra je skladateľom, ktorý senzitívne kombinuje moderný jazz, rock a world music. Pochádza z Tel Avivu, kde sa už ako dieťa ukázal ako nadaný multiinštrumentalista. Od piatich rokov hral na husle, od deviatich na gitaru, neskôr pridal flautu, klavír aj klarinet. Kontrabas mu učaroval v šestnástich a odvtedy je to jeho hlavný nástroj.

Tohtoročný album Can't Stop Running síce nahrával s triom, ale v Bratislave sa predstavil vo svojej najoriginálnejšej zostave a hlavne sám. To, čo predvedú indickí hudobníci na ich národnom nástroji sitar, dokázal napodobiť Adam na kontrabase. Pomocou efektov a pedálov dokázal sám zahrať tak, ako keby znel malý orchester. Okrem vlastných kompozícií vie nadšeným divákom ponúknuť aj cover verzie, medzi nimi aj pieseň Dear Prudence skupiny Beatles.

Tretím interpretom večera bol Enrico Rava (1939), taliansky trubkár a hráč na krídlovku. Na scéne je aktívny od polovice šesťdesiatych rokov, začínal v kapele Gata Barbieriho. Krátko na to sa presťahoval do New Yorku, kde sa stal súčasťou čerstvej bebop scény.

V Spojených štátoch spolupracoval s protagonistami jazzu ako Pat Metheny, Michel Petrucciani, John Abercrombie, Joe Henderson či Richard Galliano. Okrem bebopových zostáv sa často objavoval aj v avantgardných formáciách.

Viac ako 40 sólových albumov

Enrico vydal viac ako 40 sólových albumov. S ďalším legendárnym Talianom Paolom Fresum vydal štvoralbumovú sériu nahrávok, inšpirovaných Milesom Davisom. Na džezákoch sa predstavil aj so sprievodnou skupinou, ktorú tvoria mladí hudobníci Gianluca Petrella, Giovanni Guidi, Gabriele Evangelista a Fabrizio Sferra.

Headlinerom prvého večera bola americká speváčka a basgitaristka Nik West. Predchádzal ju skvelý chýr, Prince totiž o nej hovoril ako o svojej najväčšej pódiovej inšpirácií a Dave Stewart zo skupiny Eurythmics ju opísal ako ženskú verziu Lennyho Kravitza.

Nik West pochádza z muzikantskej rodiny z mesta Phoenix. Zvuk basy ju očaril v pesničke You Wanna Be Startin' Somethin', inšpirovala sa aj Marcusom Millerom a Brothers Johnson.

O päť rokov od prvého koncertu sa dostala na vtedy nepredstaviteľnú úroveň, stala sa tvárou série nástrojov Dimension Bass značky Fender, a bola aj partnerom pri ich vývoji. V rámci spolupráce s Fenderom založila online súťaž pre gitaristky a basgitaristky.

Debutovala v roku 2012 albumom Just In The Nik Of Time, druhý album Say Somethin vydala v júli tohto roku. Nik hrala s Princeom, Marcusom Millerom či Johnom Mayerom. Svojím vystúpením rozhýbala Inchebu, okrem vlastných skladieb ponúkla aj cover hitu Proud Mary americkej skupiny Creedence Clearwater Revival. Elegantná bodka za prvým festivalovým dňom.

Festival dnes pokračuje druhým dňom, na pódiu Bratislavských jazzových dní sa predstavia domáce Ondrej Juraši Quinteto, slovensko-poľské Jana Bezek Trio, česko-americká dvojica Miroslav Vitouš & Jiří Stivín, britská formácia GoGo Penguin a americko-kubánske zoskupenie Tiempo Libre.