Stotisíc dolárov za ešte nenapísanú knihu. Mal by šancu aj náš autor?

Nová literárna cena chce zmeniť svet. Výhrou tromfne aj Man Bookerovu.

23. okt 2016 o 9:17 Eva Andrejčáková

Zdá sa, že literárnych cien vo svete ešte nie je dosť. Práve vznikla nová a volá sa Deväť bodov (The Nine Dots Prize). Nebolo by na tom nič zvláštne, keby za výhru nebola vytýčená suma, ktorá zatienila aj také ceny ako je Man Bookerova v hodnote 50-tisíc libier. Cena Deväť bodov ponúka za výhru stotisíc dolárov, píše denník The Guardian.

Prvá otázka

Pre účasť v boji o ňu však bude nutná kľúčová podmienka: kniha, ktorá ju získa, nebude ešte existovať. Názov knihy sa totiž bude rodiť ako puzzle z toho, čo bude existovať len ako široká úvaha.

Etablovaní či debutujúci autori v nej budú hľadať odpovede na otázku: Znemožňujú digitálne technológie robiť politiku? V rozsahu tritisíc slov môžu posielať svoje odpovede, v ktorých načrtnú predstavu o tom, ako rozvinú úvahu do podoby knihy. Cenu bude posudzovať anonymne dvanásťčlenná prísna komisia zložená z významných akademikov, spisovateľov a novinárov.

Ako zmeniť svet

Organizátori dúfajú, že autori budú uvažovať inšpiratívne a inovatívne. V postojoch, súhlasoch, nesúhlasoch či kritike budú mať úplnú voľnosť, môžu nastolený problém aj odmietať, ale musia sa ním zaoberať naplno a do hĺbky.

Komisia bude hľadať originálne prístupy počnúc samotnou hlavnou myšlienkou cez jej posuny až po cestu, akou ich bude komunikovať. Podľa porotcov je to vzrušujúca príležitosť nastoliť nové myšlienky, ktoré majú dokonca potenciál zmeniť svet.

Nová otázka sa bude zadávať každé dva roky. Termín odovzdania návrhov do prvého ročníka súťaže je 31. januára 2017, výsledok oznámia v máji. Víťaz bude pracovať na knihe v rozsahu 25- až 40-tisíc slov.

Za pokus by to stálo

„Je to vlastne niečo ako druh štipendia, len zabalené v novom obale,“ hovorí literárny vedec Radoslav Passia. Ak sumu za víťazstvo rozráta, dá sa z vraj – vzhľadom na pomery v anglofónnom priestor – na knihe pohodlne pracovať rok až dva.

V slovenských pomeroch je to suma vysoká, veď už v porovnaní s literárnymi cenami v okolitých krajinách je naša finančne najzaujímavejšia literárna cena Anasoft stále iba chudobnejšou príbuznou.

V tejto súvislosti upozorňuje aj na nové možnosti štipendií vo Fonde na podporu umenia. „Nemajú síce takéto sexi promo, ale ich suma sa pohybuje vo výške priemerného mesačného platu, a to nie je úplne márne,“ dodáva.

Možnosť zabojovať o Deväť bodov v prípade autorov zo Slovenska nevylučuje. „Iste by sa to dalo, myslím si, že mladí ľudia z nastupujúcej generácie sú jazykovo dobre vybavení. Otázka je, či by dokázali napísať knihu v angličtine tak zaujímavo, aby na tom organizátori súťaže neprerobili,“ vraví.

Čo robia peniaze

Cenu podporuje charitatívna nadácia Kadas Prizem, propagujúca výskum závažných, ale zanedbaných otázok, ktoré ovplyvňujú dnešný svet. Zahŕňať bude aj zmluvu s vydavateľstvom Cambridge University Press.

Porotcovia zatiaľ netušia, koľko by mohli dostať príspevkov, dúfajú však, že cena a výška výhry povzbudia v tvorbe nových prístupov tie najrôznejšie individuality prichádzajúce z rozmanitých prostredí.