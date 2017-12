Krv na kancelárskom papieri. Slovenské krimiseriály sú stále mimo

Daj sem tú pištoľu, lebo ti zjem hranolčeky! Pozrite si dôvody, prečo sa na naše krimi nedá pozerať.

24. okt 2016 o 11:55 Peter Krištúfek

BRATISLAVA. Televízia Joj už niekoľko týždňov vysiela nový seriál Za sklom. Znovu sa pri ňom ukázalo, akým sú slovenské krimiseriály komentovaným fenoménom.

Málokto ich chváli a zvyčajne sa krútia v tom istom kruhu. Prečo je to tak?

Možno by bolo dobré pristaviť sa na úvod pri problematike slovenskej detektívky. Detektívka je žáner, ktorý vznikol pôvodne v anglickom ovzduší a do krásy sa rozvinul predovšetkým doma a potom v Amerike.

Už len vďaka tomuto faktu je zrejmé, že rozdielnosť prostredí a spôsobu života bude zrejme hlavnou prekážkou slovenských krimi príbehov. Chápem, že ešte horšie by to bolo so slovenským westernom, o ktorý sa našťastie nik nepokúša.

U nás sa nič nedeje

Slovenskí tvorcovia sa s týmto hendikepom vyrovnávajú rozlične – stále však nemôžu (ak chcú pravdaže vytvoriť reálny príbeh) využiť klasickú postavu súkromného detektíva, lebo u nás takých niet. Ak aj sú, riešia maximálne prípady neverných manželiek a stratených psíkov.