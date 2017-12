Režisérka Pustiny: Seriál sa nemusí predvádzať. Stačí, ak je dobre nakrútený

Alice Nellis opisuje cestu, ktorá vedie k dobrému krimiseriálu. Vydarenú Pustinu nakrútila pre HBO.

24. okt 2016 o 14:13 Kristína Kúdelová

V čase, keď sa v českej obci Pustina usadila veľká ťažobná spoločnosť, ktorá svojimi plánmi postavila proti sebe obyvateľov, stratila sa starostkina dcéra. V prostredí, ktoré je poznamenané prítomnosťou chudoby, bezútešnosti, polepšovne a drog, sa kontúry zločinu odkrývajú len veľmi pomaly.

Český seriál HBO Pustina vybočuje svojou kvalitou od bežnej seriálovej tvorby v našom regióne, jej scenár písal Štepán Hulík, podpísaný aj pod Horiacim krom. O tom, aké úsilie bolo na taký dobrý seriál treba, sme sa rozprávali s ALICE NELLIS. Réžiu si podelila s Ivanom Zachariášom.

Pustina je výnimočná tým, aká je realistická. V čom musia slovenskí a českí filmári zmeniť myslenie, aby niečo také dokázali nakrútiť?

"Na to treba predovšetkým dobrý scenár a producenti to musia rešpektovať. Seriál je dosť špecifický útvar a práca na Pustine zabrala Štěpánovi Hulíkovi a jeho tímu naozaj kopu času. Producenti mu pomáhali tým, že do práce vtiahli aj výborného anglického, dramaturga. Projekt zároveň zásadne ovplyvňovali tým, aké podmienky tvorcom nastavili. Časom, v ktorom sa seriál musel natočiť, a tiež aj tým, akú obrovskú umeleckú slobodu vo vizuálnom poňatí nám dali."

video //www.youtube.com/embed/FkbuLtZmYmY

Koľko času treba na dobrý scenár?

"To sa dá len ťažko vyčísliť na dni alebo mesiace alebo roky. Štěpán vychádzal nielen z reálnych príbehov, ktoré dobre poznal, ale navštevoval i ústavy pre mladistvých delikventov. A my režiséri sme sa zas snažili vychádzať z atmosféry reálnych dedín, v ktorých sme potom naozaj aj nakrúcali."

Ako ste využili čas na prípravu?

"Zásadným momentom bol casting. Ivan Zachariáš ho s Magdou Zachariášovou pripravovali ešte pred tým, ako som do projektu nastúpila ja. Kvalitné a pritom veľmi originálne obsadenie bola pre mňa jedna z vecí, prečo som naň prikývla. Dôležité bolo aj hľadanie lokácií. Takmer všetky boli reálmi alebo dozariaďovanými reálmi, čo pomohlo nielen autenticite, ale aj samotnej atmosfére pri nakrúcaní. S hercami sme skúšali, pripravovali sme kaskadérske akcie. A veľa sme s Ivanom, Štěpánom, producentmi a koproducentmi rozprávali."

V Pustine sa stratí mladá Míša. Jej otca hrá Jaroslav Dušek, sestru Eliška Křenková, mamu Zuzana Stivínová. (zdroj: HBO)

V Pustine je iné, tlmenejšie herectvo, než na aké sme u nás zvyknutí. Ako by ste ho charakterizovali?