Dôchodkyňa hovorila o Farrellových ponukách na sex

BRATISLAVA 4. mája (SITA) - Údajná obeť herca Colina Farrella, herečka Dame Eileen Atkinsová vypovedala, že herec jej niekoľkokrát navrhol sex a ona jeho ponuku vždy odmietla. 70-ročná herečka tvrdí, ...

4. máj 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 4. mája (SITA) - Údajná obeť herca Colina Farrella, herečka Dame Eileen Atkinsová vypovedala, že herec jej niekoľkokrát navrhol sex a ona jeho ponuku vždy odmietla. 70-ročná herečka tvrdí, že herec írskeho pôvodu ju o súlož žiadal takmer tri hodiny, ale ona nesúhlasila napriek jeho príťažlivému vzhľadu. Farrell je podľa herečky totiž príliš mladý, pretože má iba 42 rokov. "Tri týždne pred mojou sedemdesiatkou, prišiel za mnou Farrell do hotela a bez akýchkoľvek zábran mi to navrhol," uviedla prekvapená Atkinsová. Herec sa ju údajne snažil presvedčiť, že si s ním nechce zasúložiť len pre to, že nie je spokojná so svojím telom, ktoré viac nevyzerá mlado.