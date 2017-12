Zomrel Bobby Vee. Najkrajší človek, s ktorým kedy koncertoval Bob Dylan

Spevák síce začal ako sladká tínedžerská hviezda, jeho kariéra napokon trvala päťdesiat rokov.

MINNEAPOLIS, BRATISLAVA. Jedno letecké nešťastie v americkej Iowe, traja mŕtvi rokenroloví speváci, jeden mŕtvy pilot. Svet o udalosti dodnes hovorí ako o dni, keď zomrela hudba.

Dňa 3. februára 1959 sa Buddy Holly so svojou kapelou presúval po americkom Stredozápade počas turné Zimný tanečný večierok (Winter Dance Party). Buddy Holly, Ritchie Valens a J. P. Richardson alias “The Big Blooper” haváriu lietadla neprežili.

Zo zoskupenia zostal nažive len jeden člen a aby mohol ďalej hrať, potreboval doplniť aj ďalších. Jedným z náhradníkov sa stal vtedy pätnásťročný Bobby Vee.

Hoci začínal ako chlapčenská tínedžerská hviezda, jeho hudobná kariéra v tomto bode rozhodne neskončila. Počas päťdesiatročného pôsobenia na hudobnej scéne nahral tridsať albumov, 38-krát sa jeho piesne objavili v rebríčku stovky najväčších amerických hitov.

Z úst nič nevyjde

Bobby Vee (30. apríl 1943 - 24. október 2016) nebolo jeho skutočné meno - narodil sa v meste Fargo v americkom štáte Severná Dakota ako Robert Thomas Velline.

K hudbe mal blízko už od detstva, vyrastal totiž v rodine, kde sa muzika nosila. Otec hral na husle aj na klavír, dvaja starší bratia zas na gitaru.

Bobby sa venoval hre na saxofón, pôsobil aj v školskom orchestri. Do pätnástich si našetril na svoju prvú tridsaťdolárovú gitaru. Po dlhom presviedčaní mu bratia dovolili, aby sa pridal k ich kapele. V roku 1958 v nej začal aj spievať.

Vo februári 1959 došlo k leteckému nešťastiu. Napriek tomu, že traja zo štyroch členov populárneho zoskupenia zahynuli, ten posledný, Tommy Allsup, sa rozhodol doplniť ich novými. Pätnásťročný chlapec a jeho kapela boli jasnou voľbou - mal príjemný chlapčenský hlas podobný tomu, ktorý mal Buddy Holly.

“Vôbec som sa vtedy nebál,” povedal v rozhovore pre Associated Press Bobby Vee pri spomienke na svoj prvý koncert.

“Strach sa dostavil až v momente, keď na mňa namierili svetlo, proste ma oslepilo. Myslel som si, že ani nebudem vedieť spievať. Bol som si istý, že keď otvorím ústa, nič z nich nevyjde.”

Vhodný frajer

Už o pár mesiacov neskôr nahral svoju prvú pieseň. Volala sa Suzie Baby, bola to balada a predávala sa len lokálne - no viedla ku kontraktu s Liberty Records v Los Angeles.

Bobby Vee sa stal tínedžerskou hviezdou. Už čoskoro obsadil prvé priečky v rebríčkoch najobľúbenejších piesní Spojených štátov a dobýjal srdcia dievčat špecifickým zvonivým hlasom. Najznámejšími piesňami sa stali Take Good Care of My Baby, Rubber Ball či The Night Has a Thousand Eyes.

“Bol perfektný chlapec, ktorého by ako frajera odsúhlasili aj rodičia,” povedal raz o pocite z jeho balád anglický hudobný kritik Andrew Darlington podľa Washington Postu.

“Nikdy by vás nenútil do nevhodného obchytkávania. Rešpektoval by vaše emocionálne odpovede s takmer nemožnou citlivosťou. Ničia láska nikdy nebola taká čistá, ako tá, ktorú dával Bobby Vee.”

Najkrajší človek

Spevák vo svojich začiatkoch spolupracoval aj s Bobom Dylanom. Budúci výherca Nobelovej ceny za literatúru vtedy ešte pod svojim skutočným menom - Robert Zimmerman - pôsobil v Bobbyho kapele ako klavirista.

Hoci sa napokon obaja vydali vlastnou cestou a speváckou kariérou, priateľstvo medzi nimi pretrvalo po celý život. Bob Dylan vzdal priateľovi poctu aj na koncerte v roku 2013, teda krátko po tom, ako Bobby Vee zo zdravotných dôvodov ohlásil koniec kariéry.

“Už som hral všelikde vo svete, so všelijakými ľuďmi od Micka Jaggera až po Madonnu,” povedal vtedy Dylan podľa Washington Postu.

“Ale najkrajším človekom, s ktorým som kedy zdieľal priestor na pódiu, je muž, ktorý tu dnes je, a ktorý kedysi spieval Suzie Baby“.