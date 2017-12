Najlepšou knihou roka sa stala satira o modernom otroctve

Odovzdali prestížnu Man Bookerovu cenu. Vôbec prvý raz ju vyhral Američan.

25. okt 2016 o 23:13 Marek Hudec

Paul Beatty, autor víťaznej knihy The Sellout.(Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN. Sociálne témy môžu pomôcť spisovateľom vyhrať prestížnu Man Booker Prize. Dôkazom je tohtoročný víťaz Paul Beatty s dielom The Sellout.

Odovzdali mu ju v utorok večer vo vysielaní televízie BBC.

Pred rokom bodoval epický román A Brief History of Seven Killings o spoločenských pomeroch na Jamajke v časoch slávy Boba Marleyho. Hovoril okrem iného o rasovom násilí a diskriminácii.

Pribije čitateľa na kríž

Táto téma sa objavuje aj v diele tohtoročného víťaza. Hlavný hrdina knihy The Sellout sa chce zbaviť predsudkov ohľadne svojej tmavej pleti tým, že zmení štvrť Los Angeles, v ktorej žije.

Chce tu opäť zaviesť otroctvo a segregáciu. Kritici chválili knihu hlavne za jej satirický charakter a humor, aj keď Beatty naznačil, že na smiech nie je.

Skôr sa mu zdá, že je náročná na strávenie. Súhlasí s tým aj porota literárnej ceny: "Próza by mala byť nezabudnuteľná. Pravda je málokedy pekná a táto kniha pribije čitateľa na kríž a s úsmevom ho tam nechá. Preto tak dobre funguje," hovorí pre Guardian predsedníčka poroty Amanda Foremanová.

54-ročný Beatty je vôbec prvým Američanom, ktorý cenu získal. Odovzdávajú ju od roku 1969. Výhru pritom nevyberajú vyslovene literárni kritici, ale často vzdelaní ľudia z iných vplyvných profesií, môžu to byť aj politici, novinári, historici, tento rok napríklad aj herečka Olivia Williams, známa z trileru Šiesty zmysel.

Podľa stránky ceny ich však musí spájať vášeň k dobrej próze.

Na Man Bookerovu cenu bolo nominovaných šesť autorov. (zdroj: TASR/AP)

Výhrou je seriál

Vyberať môžu z akýchkoľvek kníh napísaných v angličtine a vydaných na území Veľkej Británie. Okrem toho, že ide v literárnom svete o veľkú poctu, víťaz získava aj finančné výhru 50 tisíc libier a pravidelne sa zvýši predaj jeho knihy.

Napríklad minuloročný držiteľ Man Bookerovej ceny, A Brief History of Seven Killings už čaká na svoju televíznu adaptáciu, stanica HBO z neho spraví seriál.