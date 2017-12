Slovenská hudba na export. Vydavateľstvá púšťajú do sveta spoločnú kompiláciu

Kompilácia Ostrov hudby by mala prezentovať to najlepšie zo slovenskej hudby. Kto sa na ňu dostal?

26. okt 2016 o 13:22 Marek Hudec

Slovensko je síce malé, no má dosť hudby, ktorá by mohla v zahraničí zaujať. To je myšlienka, s ktorou sa trištvrte roka zaoberal vydavateľ Richard Čermák. Pripravoval výber toho najlepšieho, čo na našej scéne máme a vznikla kompilácia Ostrov hudby. Je na nej viac než dvadsať piesní.

Vypočuť si ju budete môcť na internete už na budúci mesiac. Potom sa bude nahrávka rozosielať vplyvným ľuďom v zahraničí a predstavovať na veľkých svetových festivaloch.

Pri príprave projektu myslel Čermák na novinára Juraja Kušnierika, ktorý zomrel minulý rok v novembri. „Chceli sme mu vzdať úctu," hovorí. Síce sa mu nepodarilo dať nás dokopy, práve kvôli nemu sme sa spojili.“ Názov kompilácie Ostrov hudby odkazuje na jeho knihu Hudba ostrova. Kušnierik miloval Island - tiež malú krajinu, jej hudbu i literatúru.

Zástupcovia slovenských vydavateľstiev na stretnutí o novej kompilácii Ostrov hudby. (zdroj: LALA Slovak Music Export)

Trh je zahltený

Ak exportný projekt vyjde, tvár našej súčasnej hudby budú v zahraničí predstavovať napríklad