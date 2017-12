V Stoke siahli na bezbrehé nápady Woodyho Allena

Dvakrát a dosť! V areáli starej Cvernovky sa dnes tancuje špičkový elektronický balet, pri ktorom sa bude maľovať

26. okt 2016 o 13:31 Zuzana VIlikovská

Ak si narýchlo neviete predstaviť, čo to je elektronický balet, nič to. Podľa choreografa, tanečníka a všestranného umelca Jara Viňarského môže ísť, ako sa to často stáva, o výmysel známeho amerického filmára, spisovateľa, herca, autora, umelca a neurotika Woodyho Allena. V hre je jeho bezbrehosť nápadov.

Inšpiráciou na multimediálnu performanciu Dvakrát a dosť! sa stalo jedno z libriet v knihe Woodyho Allena Bez peria.

Zaujalo maliara Mira Gábriša, s ktorým už Viňarský v minulosti mal spoločné vystúpenie. Jeden tancoval, druhý maľoval.

Podobný koncept zvolili aj tentoraz, pričom ďalšími prvkami sú hudba, tiež improvizovaná, v podaní Orchestra Ivana Tomoviča. Môže to pôsobiť zvláštne, kým vyjde najavo, že jediným členom zoskupenia je Ivan Tomovič sám. Animácia Ľubice Menczerovej je jediná pripravená vopred, všetko ostatné je dielom okamihu a interakcie umelcov medzi sebou aj s obecenstvom.

O spolupráci s Gábrišom Viňarský povedal, že je to rovnako zvláštny a špecifický umelec ako Woody Allen a spolu s ostatnými sa budú snažiť interpretovať jeho nápady a pocity.

Pôjde o immediate – bezprostrednú, okamžitú improvizáciu, kde sa každý z tvorcov inšpiroval niečím iným z Allenových textov a v jeden večer sa ich budú snažiť v podobe "instantnej improvizácie" dať dokopy.

Divadlo/ Stoka, Cvernovka, Páričkova ul. Bratislava 20.00