Od hororov nečakáme kvalitu. Tieto sa do nej predsa len trafili

Prichádzajú Dušičky. Tieto filmy vám odporúčame si pozrieť.

27. okt 2016 o 14:15 Marek Hudec

Horor It Follows je založený na jednoduchom nápade, dobrej hudbe a výnimočnou prácou s kamerou.(Zdroj: Outnow.ch)

Škrípuce podlahy, temné kúty izieb a krv stekajúca po schodoch. Vidíme ich často, veď horor patrí k najziskovejším filmovým žánrom. Jeho výroba stojí málo a tvorcom často zarobí niekoľkonásobok nákladov. Napríklad príšerne nudný film Ouija o drevenej tabuľke komunikujúcej s bubákmi stál 5 miliónov dolárov a v kinách získal sto.

Od hororov diváci ani nečakajú kvalitu, väčšine stačí len to, keď sa občas v sále naľakajú. Preto vzniká tak veľa filmov, ktoré nie sú ničím výnimočné, opakujú klišé svojich predchodcov a ich postavy len zosobňujú najhoršie stereotypy o mužoch, ženách, mladých.

Výnimkou sú v poslednom čase skvelé strašidelné seriály (z najnovších napríklad The Exorcist) a medzi kopou sena sa občas aj v kine objavia také horory, ktoré prekračujú príbehom a zasadením do konkrétnych miest či doby šedý priemer, prípadne prinášajú do žánru zaujímavý nápad alebo spracovanie. Na Dušičky je správny čas si najlepšie z posledných rokov pripomenúť:

It Follows - Neutečieš

2015

Nič pre ľudí trpiacich stihomamom. Horor It Follows je založený na veľmi jednoduchom nápade. Niekto zrazu začne hrdinov prenasledovať. Nevieme, či je to duch alebo démon, mení svoje podoby a vždy sa približuje len pomalým, plíživým krokom a nikto iný okrem prekliateho ho nevidí.