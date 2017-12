Je s nami koniec? pýta sa DiCaprio

Herec v novom dokumente varuje pred následkami klimatických zmien.

28. okt 2016 o 12:28 Alena Štifilová

Dokument Je s nami koniec? (Before the Flood) má premiéru na stanici National Geographic 30. októbra o 21.00 h.(Zdroj: NGC)

Mohol by si užívať, namiesto toho zachraňuje planétu. Americký herec Leonardo DiCaprio je dlhoročný environmentálny aktivista.

Keby v OSN vedeli, aký je pesimista, čo sa týka budúcnosti ľudstva, asi by ho nikdy nevymenovali za veľvyslanca mieru a zástupcu pre klimatické zmeny. Keď sa tak v roku 2014 na summite OSN predsa len stalo, zavolal Leonardo DiCaprio svojmu priateľovi, filmárovi Fisherovi Stevensovi, či by spolu nenakrútili dokument. A to hneď, pretože čas je luxus a veľa nám ho už neostáva.

„Na začiatku videl všetko oveľa černejšie než ja,“ spomína režisér Stevens pre Guardian. „Ale ku koncu nakrúcania, po tom, ako sa stretol s Obamom, s pápežom, Elonom (Elon Musk), bol už trochu optimistickejší. Ja nie... Ale stále verím, že to dokážeme zmeniť.“

Za necelé dva roky precestovali päť kontinentov, stretli sa s mnohými ekologickými aktivistami, významnými vedcami, politikmi.

Stevens za najdesivejší zážitok považuje návštevu rozsiahlych odlesnených území v Kanade, ktoré boli pôvodne pokryté severskými ihličnatými lesmi, a indonézskych dažďových pralesov, ktoré sa závratnou rýchlosťou menia na palmové plantáže.

„Tieto dve miesta vás položia na kolená,“ hovorí Stevens. „Začnete zvažovať, či je to vôbec možné a že ľudské bytosti sú príšerné stvorenia. Potom sa však stretnete so ženou, ktorá riskuje život, aby to zastavila, a získate nádej.“

Výsledkom je dokument, ktorý má 30. októbra na National Geographic Channel celosvetovú premiéru.

Načasovanie je presné – pár dní pred americkými prezidentskými voľbami – aby si, podľa DiCapria, voliči uvedomili, že dôležitý je každý hlas. A s názvom Je s nami koniec? sa priam ideálne trafili do predvolebnej atmosféry v USA.