Debut Deža Ursinyho má svetový význam. Preto si zaslúži návrat

Na stránke startovac prebieha kampaň na reedíciu albumu veľkého slovenského hudobníka.

27. okt 2016 o 17:24 Marek Hudec

Hľadali by ste ju márne, stala sa z nej rarita. Prvá nahrávka veľkého slovenského hudobníka Deža Ursinyho Provisorium z roku 1972 patrí k nahrávkam, ktoré dodnes rezonujú na našej domácej scéne.

„Album znamenal koniec jedného obdobia. Bol to malý zázrak nahratý v čase relatívnej slobody pre normalizáciou. Kvalitou hudby, ale aj textami v angličtine presahuje Provisorium Československo. Jej význam je svetový,“ hovorí hudobníkov syn Jakub. Vnímať by sme ju mali v historickom kontexte. Znamenala dôležitý vývoj pre bigbít v našom regióne.

Mnohých Ursinyho tvorba zasiahla natoľko, že teraz čakajú, či sa nájde dostatok financií na reedíciu jeho debutu na vinylovej platni. Vznikla totiž zbierka na stránke startovac, do ktorej môžu fanúšikovia prispieť dobrovoľným príspevkom. Vyzbierala sa už polovica požadovanej sumy, aby platňa vyšla v náklade 500 kusov.

video //www.youtube.com/embed/uAPr_kyl-sg

„Pevne verím, že sa to podarí,“ hovorí Jakub Ursiny. Ak uspeje, nahrávku vydá do štyroch mesiacov.

Zachovať by sa mal dizajn obalu, hudba by mala prejsť procesom remastrovania, aby vyhovovala dnešným technickým požiadavkám a vzniknúť by mala aj nová internetová stránka venovaná Ursinyho tvorbe.

Podobným spôsobom bolo nedávno financové aj vydanie knihy Jabloň v zime, je to séria listov, ktoré Ursiny venoval svojej prvej láske Eve Rosenbaumovej a prečítať si ju budete môcť na konci novembra.

Ursiny sa významným spôsobom zapísal do dejín československej hudby, patrí k zakladateľom modernej slovenskej rockovej hudby. Zosnul v roku 1995 následkom ťažkej choroby. Mal vtedy 47 rokov.