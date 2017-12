Úrady vám nechcú pomôcť, chcú sa vás zbaviť (rozhovor)

Film Ja, Daniel Blake vystihol, čím sú ľudia šikanovaní, preto sa stal hitom. Pre SME o ňom hovorí herec Dave Johns.

27. okt 2016 o 17:36 Kristína Kúdelová

Daniel Blake mal tesne pred dôchodkom, keď dostal infarkt. Spočiatku bol pokojný, myslel si, že za odpracované roky mu štát pomôže. No zistil, že cez komplikované úradnícke pravidlá sa nedostane. Nebol vraj až taký chorý, aby dostal podporu, a nebol ani taký zdravý, aby mohol robiť. Proti absurdnej situácii sa však rozhodol bojovať.

Film Ja, Daniel Blake od Kena Loacha získal Zlatú palmu v Cannes. Zbiera sympatie divákov na celom svete, hovorí sa už o ňom ako o favoritovi na Oscara a dnes je aj v našich kinách. Rozprávali sme sa hercom v hlavnej úlohe DAVOM JOHNSOM.

Boli ste niekedy nezamestnaný?

"Samozrejme. Ale dávno, keď som bol čerstvo po škole. Robil som na stavbách, ráno po mňa chodil kamarát a vozil ma tam, kde ma bolo treba. Raz ma potrebovali, raz nie, taká zvláštna profesia to bola. Nedalo sa na ňu veľmi spoľahnúť, ale vždy to bolo lepšie ako dnes. Rozhodne to bolo iné."

V čom presne?

"Keď na to tak myslím, zdá sa mi, že vtedy sme boli ako celok všímavejší. Nemáš robotu? Neboj sa, nejako ti ju pomôžeme nájsť. A komu sa ju nepodarilo nájsť, dostal aspoň nejakú finančnú podporu. Dnes je to naopak, štát hľadá možnosti, ako ľudí zo systému sociálnej podpory vyhodiť, úplne zabudol, prečo ho kedysi zakladal. Civilizovanosť spoločnosti sa predsa meria tým, ako sa vie postarať o ľudí, ktorí potrebujú pomoc, finančnú alebo zdravotnú. My sme však na iných ľudí myslieť prestali."

Pred štyrmi rokmi sa Briti na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Londýne chválili zdravotníckou starostlivosťou.

"To áno, ale aj ten sa zmenil na byrokratickú džungľu. Niekto o vás zaškrtáva údaje, dáva vám vypĺňať nekonečné a komplikované formuláre a striehne pritom na miesto, kde urobíte chybu, aby vás mohol zo systému vyškrtnúť alebo vás v ňom potrestal. Spolieha sa na to, že štruktúra pomoci bude taká zložitá, že to radšej vzdáte a nebudete sa o ňu ani pokúšať. Kým sme tento film nezačali nakrúcať, vôbec som nevedel, aký systém benefitov a sankcií u nás funguje. Kto príde na úrad o päť minút neskôr, ako dostal termín, trinásť týždňov si bude musieť poradiť inak. Taký systém nie je pre ľudí, ale proti nim."

Ľudia musia mať srdce z kameňa, ak nepochopia tento film, vraví Dave Johns. (zdroj: FDC)

Systém, to znie tak všeobecne. Koho za ním vidíte?

"Myslím si, že problémom Británie sú kariérni politici. Vychodili veľké univerzity, na ktorých snívali o tom, že budú ministrami, alebo ešte lepšie, premiérmi. Už pomaly nemáme politika, ktorý by vyšiel z iných ako univerzitných sfér, ale dostali sme Davida Camerona a Borisa Johnsona, ktorí v detstve videli, ako sa raz dostanú do učebníc dejepisu. A aj sa dostali. Ako tí, čo pred ľudí prišli s otázkuu brexitu a tým ich proti sebe postavili. Aby si mohli v pokoji sledovať svoj vlastný prospech, Britov nakazili strachom a začali ukazovať - teraz sa vás nechcem dotknúť - na rôznych prisťahovalcov."

Teda aj na Slovákov?

"Áno, veľmi ma to mrzí.