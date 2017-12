Juraj Benetin: Korben Dallas chce hrať na štadiónoch, ale kotrmelce tam robiť nebude

Líder skupiny si myslí, že popularitu možno dosiahnuť aj bez umeleckých kompromisov.

28. okt 2016 o 15:46 Marek Hudec

Skupina Korben Dallas je na scéne pomerne krátko, napriek tomu sa jej podarilo výrazne sa zapísať. Pred šiestimi rokmi ešte hrala v priestore malého klubu a keďže nemala dosť vlastných piesní, hrali vtedy mnoho cover verzií. Dnes hrá bežne pre tisícky divákov a jej pieseň Otec bola veľký hit. Práve pripravuje v štúdiu nový album a na koncertnom turné sprevádza Davida Kollera.

Vyzerá to tak, že skupina Korben Dallas by rada prenikla do stredného prúdu, spevák JURAJ BENETIN však hovorí, že pre nich táto otázka nie je dôležitá.

video //www.youtube.com/embed/is1PGckF9pI

Nedávno ste nahrali novú verziu piesne Chci zas v tobě spát od Lucie. Veľa pochvaly však v Česku nezískala.

"Kontroverzné reakcie sme očakávali. Nechceli sme spraviť cover verziu niektorej jeho neznámej piesne, vybrali sme si národnú kultúrnu pamiatku – a chceli sme do nej priniesť niečo nové. Nám sa napríklad nezdala taká romantická, zdá sa nám skôr temná. Vzťah, o ktorom sa v nej hovorí, pôsobí ako problematický, priam až násilný. Preto v nej spievam o oktávu nižšie. Davidovi Kollerovi sa páčila.“

Skupina Lucie hráva na veľkých štadiónoch. Aj vás lákajú?