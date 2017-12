Legendárny Pištáčik zmenil podobu. Nové vydanie má nové ilustrácie

Hrdinovi z knižky Dušana Dušeka by mali v Šaštíne postaviť sochu.

28. okt 2016 o 20:11 Eva Andrejčáková

Že neviete, kto je to podvadznoha? V Šaštíne vám povedia. Alebo ešte lepšie, rovno vám vyparatia niečo také, že budete úplne v obraze: ide o kohosi, kto rád podpichuje, zabŕda a robí si z vás dobrý deň.

Nesmiete sa naňho hnevať, má to v povahe. Len si chce získať vašu pozornosť, aby vyskúšal, či naňho máte.

Kedysi trávieval detstvo v Šaštíne u starých rodičov spisovateľ Dušan Dušek. Ten záhorácky kraj mu musel veľmi učarovať, dokonca ho v hravom, dobrosrdečnom a tak trošku prekáravom prístupe poznačil tak, že ho cítiť v každej jeho knihe.

A aby na rázovitý život boli pripravené aj deti, napísal kedysi dávno príbehy o Pištáčikovi. Práve vyšli v novom, už treťom vydaní.

V bubline, na ceste do Dánska za slávnym rozprávkarom. (zdroj: SLOVART)

Knižka zo scenára

Pištáčik je mladý šaštínsky mládenec. Jeho fúzatý sused Marcel stále niečím prekvapuje, naťahuje ho, prosto vymýšľa, čím by ho napajedil. Robil by Pištáčikovi zo života priam peklo, keby on nebol takej veselej, zdravej nátury a nemal také dobré nápady, ktoré mu pomôžu vynájsť sa v každej situácii.

Jeho príbehy mali byť pôvodne animovaným večerníčkovým seriálom, tento nápad sa však nepodarilo uskutočniť, a tak bolo šťastím, že Dušekov scenár sa napokon mohol stať základom pre knižku, ktorá v roku 1980 aj vyšla.

Bolo to prvé pokračovanie, ilustrované Stanom Dusíkom, a mali prísť aj ďalšie dve, ibaže po emigrácii ilustrátora nemohli vyjsť. A tak museli čakať.

Kompletné Pištáčikove dobrodružstvá si deti mohli prečítať až v roku 1997 so známymi ilustráciami Petra Kľúčika. Rýchlo sa však vypredali a v posledných rokoch sa už dali nájsť iba v antikvariátoch či pivniciach detstva.

Pištáčik ako neslávny futbalový brankár. (zdroj: SLOVART)

Na Marcelovom háčiku. (zdroj: SLOVART)

Kľúčikovská mágia

Tretie vydanie je dobrou správou, že Pištáčik znova ožíva. Okrem jeho literárneho puncu je dôležité, ako nanovo vyzerá. Čím by mohol dnešné deti najlepšie osloviť?

„Mám doma obidve vydania ešte z detstva, ale keď som si ho nanovo prečítal, nadchol som sa, ako keby to bolo po prvý raz. Prekvapilo ma najmä, aký je sused Marcel tvrdý, miestami až krutý,“ hovorí výtvarník a grafický dizajnér Ďuro Balogh.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ako vzniká hit: Pištáčik

Nové ilustrácie má na svedomí práve on a priznáva, že vymyslieť podobu Pištáčika po kultovom výtvarnom rukopise Petra Kľúčika bola úloha priam ako od podvadznohu.

Aj preto sa unúval navštíviť Šaštín osobne. Stretol sa s tamojším spisovateľovým priateľom pánom Ovečkom, pozriel si dom starých rodičov, a vôbec, chcel zažiť atmosféru dediny, aby ju mohol v kresbách čo najautentickejšie priblížiť.

Jeho „kľúčikom“ sa stal súčasný detský čitateľ, a tak sa v ilustráciách rozhodol pre malý časový posun.

(zdroj: SLOVART)

„Najprv som začal pátrať, ako vyzeral Šaštín v detstve Dušana Dušeka, ako ľudia chodili v tom období oblečení, v akých domoch bývali,“ hovorí Ďuro Balogh. Odvtedy však vyrastá už tretia generácia, a tak sa mu takýto vizuál zdal príliš archaizujúci. Skúsil sa teda sústrediť na obdobie, ktoré je bližšie jemu a najmä rodičom dnešných školopovinných detí.

Nemyslel pri tom na žiadnu retroaktualizáciu, vychádzal jednoducho zo svojich detských zážitkov, pričom myslel trošku aj na živé súvislosti

Keď napríklad hľadal, akú podobu dá jednej z jeho obľúbených postáv príbehu – poštárovi Známkovi, spomenul si na samotného autora knižky, ktorý vraj už dlhé roky zbiera známky, a hneď vedel, ako bude vyzerať.

Po návšteve lokality, v ktorej sa príbeh knihy odohráva, je mu napokon úplne jasné jedno: najviac zo všetkého by sa mu páčilo, keby Pištáčikovi v Šaštíne postavili sochu, povedzme drevenú, najlepšie v spolupráci s nejakým miestnym rezbárom.

„Fenomén Pištáčik má potenciál mať ikonickú podobu,“ hovorí ilustrátor. „Je to pôvodná slovenská figúrka. Kto si knižku prečíta, mohol by si ísť Pištáčika pozrieť tam, odkiaľ pochádza. Mohol by šikovne oživiť miestny turizmus.“

Aké knižky chcú deti? Doma opatrujeme rozprávkové knižky, ktoré nám pripomínajú detstvo, pritom hľadáme nové tituly, ktoré by zaujali naše deti novým, súčasným pohľadom. Riadiť sa dá podľa toho, ako deti poznáme, ale aj tak nás dokážu prekvapiť. Niekedy ich zaujme čerstvá, moderná novinka, inokedy stará dobrá klasika alebo zafunguje čosi edukatívne. Tu sú najvyhľadávanejšie tituly pre deti za posledné mesiace. Artforum Útek Čerstvá kniha Mareka Vadasa a Daniely Olejníkovej o malom utečencovi, ktorý hľadá svojho otca a miesto, kde by našli pokoj. Príležitosťou nazrieť do sveta ľudí, pre ktorých je putovanie cez rozsiahle územia životnou nevyhnutnosťou. Hlbokomorské rozprávky Hrdinov knihy Moniky Kompaníkovej poznáme už tri roky a spolu s nimi spoznávame aj hlbokomorský svet s malým atlasom živočíchov, o ktorých dovtedy možno nepočuli. Kornej Čukovskij: Doktor Jajbolíto Zázračný doktor má nadovšetko rád zvieratá, rozumie ich reči a vie vyliečiť každú ich bolesť. Mnohé žijú uňho v domčeku, pomáhajú si navzájom a keď dostanú správu, že v Afrike ťažko ochoreli opice, vyberú sa na dobrodružnej plavbe za nimi, aby ich zachránili. Rozprávky po telefóne Jedna z najúspešnejších kníh majstra rozprávkara Gianniho Rodariho vyšla nanovo v pôvodnom preklade Blahoslava Hečka s ilustráciami Vladimíra Fuku. Krátke, prekvapivé, zábavné, zvláštne rozprávky ako vymodelované z detských myšlienok sú o múdrych deťoch a smiešnych dospelých. Zažmúr očká Knižka básnika Tomáša Janovica a ilustrátorky Márie Nerádovej. V žartovných riekankách a povedačkách objavujú deti krásu rýmu a rytmu, pomenúvajú a poľudšťujú veci, prírodu a všetko, čo ich obklopuje: Martinus Denník odvážneho bojka 9 Pokračovanie príbehu jedenásťročného Grega Heffleyho o cestovaní s rodinou, ktoré sa začne sľubne, ale problémy na seba nedajú dlho čakať. Aj z najhoršieho výletu sa však môže vykľuť nezabudnuteľné dobrodružstvo. O bezvláske Jemný a úprimný príbeh o netradičnej princeznej, ktorá nemá vlasy. Kniha od obľúbenej autorky detských kníh Gabriely Futovej, ktorá má zdravé deti naučiť tolerancii a chorým deťom dodať sebavedomie. Hravé úlohy Celofarebná publikácia s rozmanitými obrázkovými úlohami. Zameriava sa na všestranné zdokonaľovanie schopností, akými sú rozlišovanie tvarov, jednoduché logické myslenie a porovnávanie vlastností. Môj Macík Knižka tradičných prvých veršov pre najmenšie deti od slovenskej spisovateľky Márie Rázusovej-Martákovej. O macíkovi, ktorého poznajú celé generácie detských čitateľov. Úlohy pre najmenšie deti Čítanie a hry s deťmi od jedného do troch rokov. Kniha sa dotýka základných tém, s ktorými by sa dieťa malo zoznámiť. Úlohy sú určené na aktivizáciu a rozšírenie slovnej zásoby, na rozvoj myslenia, pamäti a zmyslových schopností.