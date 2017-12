Prodigy vystúpia na budúci týždeň v Brne

4. máj 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 4. mája (SITA) - Legenda tanečnej scény The Prodigy sa predvedie 13. mája v neďalekom Brne. Kapela vystúpi ako hlavná hviezda tanečnej akcie Orion Hall Festival. Do Brna zavíta skupina počas svojho aktuálneho turné k poslednému albumu Always Outnumbered Never Outgunned. Predskokanmi The Prodigy bude český objav - kapela Moimir Papalescu & The Nihilists, ktorá získala tento rok odbornú cenu Anděl v kategórii dance & hip hop. Počas večera sa predstavia aj špičkoví techno dídžeji. Za gramofóny sa postavia britskí The Advent a Inigo Kenedy, česká dídžejka Lucca a dídžej Kaisersoze. Svoje sety odohrajú aj otcovia slovenského techna - dídžeji Rumenige a Loktibrada.

Informácie zverejnila internetová stránka www.unitedmusic.cz.