Saténové ruky zverejnili novinku o dlhoročnom vzťahu

Aké je to dostať do piva sedem rohypnolov? Odpovie vám na to pieseň Dala mi niečo do pitia.

31. okt 2016 o 15:55 sme.sk

Autor novinky Marek Babušiak s prezývkou Kasko napísal pieseň ešte pred šiestimi rokmi v Írsku.(Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Písmo: A - | A + 0 0 Bratislavská kapela Saténové ruky má novú pesničku. Volá sa Dala mi niečo do pitia a opisuje trápenie v dlhoročnom vzťahu. Napísal ju spevák a gitarista kapely Marek Babušiak s prezývkou Kasko ešte v roku 2010, keď žil v Írsku. „Je to pieseň o tom ako Ilona Š. hodila Marekovi B. do piva 7 rohypnolov," vyjadrila sa kapela v tlačových materiáloch. Artwork k novej piesni. (zdroj: Michal Moravec) Nechce však rozprávať o konkrétnej udalosti, poňal ju širšie, opisuje koniec lásky: „Vzťah stále trvá, no riešia sa technické príčiny zlyhania a emocionálne dôsledky katastrofy. Podobné obdobie u mňa trvalo približne štyri roky,“ doplnil Kasko. Predtým sa pieseň nazývala Love Tumor, neskôr ju Saténové ruky na koncertoch oživili novými aražmánmi. Text ešte prepísali z angličtiny do slovenčiny a nahrali ju v štúdiu s producentom Tomášom Slobodom, známym z kapely Le Payaco. Vypočuť si ju môžete na tomto odkaze.