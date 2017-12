Paris Hiltonová chce byť ďalším Donaldom Trumpom

New York 4. mája (TASR) - Paris Hiltonová sa nechala počuť, že chce byť ďalším Donaldom Trumpom a vybudovať obrovské miliardové impérium. A ak sa jej ...

4. máj 2005 o 17:49 TASR

New York 4. mája (TASR) - Paris Hiltonová sa nechala počuť, že chce byť ďalším Donaldom Trumpom a vybudovať obrovské miliardové impérium. A ak sa jej náhodou nepodarí byť ďalším Trumpom, tak chce byť aspoň ďalším Puffom Daddym.

Ako Hiltonová prezradila denníku The New York Times, "snaží sa vybudovať impérium" podľa Trumpovho vzoru. O jej druhom idole povedala: "Puffy je génius." Oboch mužov si vraj hlboko ctí a obdivuje ich za to, akým spôsobom budujú svoje impériá.

Hilton sa zameriava skôr na ženské záležitosti ako je modeling, parfumy, mejkap, šperky, ale aj na filmy a televíziu, ktorými by chcela preraziť a postaviť na nich svoju ríšu. Je vraj rada, že už skoncovala s divokými večierkami, ktoré boli ozdobou jej mladosti, pretože teraz sa môže konečne sústrediť na svoju kariéru.