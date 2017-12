Bona vyhlásili za Ženu roka. Spevák hovorí, že si to nezaslúži

Magazín Glamour každoročne oceňuje inšpiratívne osobnosti. Írsky spevák je vôbec prvým mužom v ich zozname.

2. nov 2016 o 11:19 Marek Hudec

Keď sa írsky spevák Bono z kapely U2 dozvedel, že ho magazín Glamour vymenuje za svojho vôbec prvého Muža roka, zavolal manželke. Pýtal sa jej, či si takú poctu zaslúži.

„Povedala mi, že si nie je istá a že mám pred sebou ešte veľa práce,“ hovorí Bono.

Ženský magazín každoročne pripravuje zoznam Žien roka, ktorým chce oceniť inšpiratívne osobnosti. Tento rok naň zaradili napríklad zakladateľky hnutia Black Lives Matter, olympijskú gymnastku Simone Bilesovú či americkú speváčku Gwen Stefaniovú.

Všetky ocenené osobnosti magazínu Glamour. (zdroj: Facebook / Glamour)

A medzi nimi sa nečakane objavil aj Bono. Spevák si to pravdepodobne zaslúžil vďaka minuloročnej kampani Poverty is Sexist – Chudoba je sexistická, ktorá mala pomôcť ženám v najchudobnejších krajinách sveta. Takým, ktoré dokážu denne prežiť z dvoch dolárov, aby mali prístup k vzdelaniu a možnostiam podnikať.

Bono, dnes 56-ročný, okrem toho vytvoril dobrovoľnícku organizáciu One, ktorá sa snaží sprostredkovať lieky proti AIDS miliónom ľudí v Afrike.

Magazín Glamour odôvodňuje svoje rozhodnutie tým, že síce každoročne oslavuje ženy, „ale ak sa rocková hviezda zo všetkého, čo môže vo svojom živote spraviť, rozhodne podporovať ženské práva, malo by sa to osláviť“.

Bono si síce myslí, že si takéto ocenenie od magazínu nezaslúžil, no je to preňho dobré znamenie: „Boj za rodovú rovnoprávnosť nemôžeme vyhrať, kým za ňu ženy nebojujú spolu s mužmi. Sme dôležitou súčasťou problému, takže by sme sa mali zúčastniť na jeho riešení,“ dodal.