Slobodná Európa: Československo sme ovládli za dva týždne. Aj s vulgarizmami

To, čo sme žili, bola čistá Pakáreň, hovorí o začiatku 90. rokov gitarista Sveťo Korbel.

2. nov 2016 o 17:56 Kristína Kúdelová

Revolta, nespokojnosť, výbušná hudba a texty s vulgarizmami. Vydavateľstvo Opus sa nikdy nestretlo s takým zjavom, ako keď v roku 1991 prišla skupina Slobodná Európa a nahrala album Pakáreň. Ukázalo sa, že ani potom neprišlo viac kapiel s takým punkovým nábojom.

V sobotu bude Slobodná Európa koncertovať v Bratislave. Jej gitarista a skladateľ SVEŤO KORBEL hovorí, že okrem albumu môžu oslavovať to, že divoké časy poznačené drogami prežili.

Boli sa aj vaši rodičia niekedy pozrieť na vašom koncerte?

"Nie, oni sa zatiaľ pozrieť neboli. Dnes už sú vo veku, keď ich radšej nechcem volať do takého hluku a vydýchaného vzduchu. Naše albumy však počuli všetky a môj sólový album Žiadny rešpekt! si dodnes púšťajú. Veľmi sa im páčia texty."

Váš album Pakáreň vyšiel v čase, keď ešte bolo cítiť stopy po revolučnej eufórii. Kde sa vtedy vo vás vzala revolta, ktorá tak veľmi vašu hudbu poznamenala?

"Situáciu po revolúcii by som prirovnal k starozákonnému odchodu Izraelitov z Egypta. Hoci ho opustili, v ich mysliach a srdciach zostal aj naďalej a prešlo štyridsať rokov, kým vstúpili do zasľúbenej zeme.

To isté sa deje dnes u nás. Ľudia vyplakávajú za starými časmi otroctva, miesto toho, aby prijali zodpovednosť za svoje životy a pohli sa ďalej. Bohužiaľ, táto generácia zahynie na "púšti" a nikdy do zasľúbenej zeme nevstúpi. Na to by potrebovala zmeniť myslenie."

Na scénu slovenskej hudby ste vstúpili s nezvyčajne angažovanými textami a nahnevanými textami. Ale dodnes ste tak trochu zostali osamotení. Viete prečo?

"Nepovedal by som, že tie texty boli nahnevané, skôr sú realistické. Cítiť z nich určitú skepsu, čo je vlastne údelom tých, čo premýšľajú. To sme žili, tak sme videli svet, tie výpovede boli pravdivé. Whisky ich píše dobrým systémom, bez pátosu a zbytočnej vaty, na to on má zvláštny dar od boha."

Sveťo Korbel. (zdroj: SITA)

Pamätáte si na moment, keď sa na vašu hudbu ľudia napojili? Ktorá pesnička to spôsobila?

"Ja si z deväťdesiatych rokov toho veľa nepamätám, a na okamihy už vôbec nie. Dôležité však bolo, že naše prvé pesničky zarezonovali silno v nás - a to ostatné už šlo strašne rýchlo. V podstate sme hrali len pár týždňov a už sme mali plné kluby a kulturáky po celom Československu."

Ako vtedy vaše koncerty vyzerali? Dalo by sa opísať, čo sa dialo v zákulisí?

"Koncerty, to bola úplná hystéria. Ľudia a aj my sme boli ako utrhnutí z reťaze. A zákulisie? Nechajme ho radšej za kulisou. Bola to originál Pakáreň."

Album ste nahrávali v Opuse, ako kapela ste tam po rokoch socializmu museli pôsobiť riadne exoticky. Nesnažili vám zasiahnuť do textov?

"Aby som na toto odpovedal, zase by som musel použiť viac fantáziu ako pamäť. Do textov nám zrejme nezasahovali, hoci na albume sa objavili aj vulgarizmy. A to bolo vtedy neprípustné.