Herec Michael Keaton sa chystá spropagovať McDonalds

Film The Founder bude o začiatkoch reťazca a jeho podnikavom zakladateľovi.

3. nov 2016 o 12:02 Barbora Gvozdjáková

Ray Kroc bol len obyčajným predajcom mixérov. Až kým na svojich obchodných cestách neobjavil reštauráciu bratov McDonaldovcov, čo mu zmenilo život. Bol fascinovaný systémom a konceptom, ktorý zrazu videl. Žasol, ako rýchlo vedia bratia v reštaurácii jedlo „vyrobiť“ a pripraviť zákazníkom.

A hneď v tom aj zbadal väčší obchodný potenciál. Reštauráciu kúpil a tým sa stal priekopníkom rýchleho stravovania.

Jeho príbeh bude čoskoro v kine, Michael Keaton bude hrať muža, ktorý z klasickej reštaurácie dokázal vybudovať jeden z najznámejších fast-foodových reťazcov, informoval o tom portál comingsoon.

Film dostal názov The Founder.

Produkčná spoločnosť The Weinstein Company predstavila minulý mesiac plagát ako hlavný obrazový vizuál. Bratov Richarda a Mauricea McDonaldovcov si zahrajú Nick Offerman a John Carroll Lynch. Réžie sa ujal John Lee Hancock, ktorý nedávno nakrútil Zachráňte pána Banksa. Scenár k filmu napísal Robert Siegel, filmovým divákom dobre známy ako autor scenára filmu Wrestler (2008).

Značku McDonalds dnes pozná už každý. Je to medzinárodný reťazec, ktorý denne obslúži viac ako 68 miliónov zákazníkov po celom svete. Film The Founder bude o tom, aké to bolo na začiatku v roku 1953. Svetovú premiéru má v januári.