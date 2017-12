Pussy Riot spievajú proti Trumpovi. Ide im to lepšie ako iným muzikantom

Ruské aktivistky predstavujú svet, ktorý je pod nadvládou mizogýna.

3. nov 2016 o 14:20 Marek Hudec

Ruskú ženu zadržia dvaja policajti s nevkusnými blonďavými príčeskami. Na imigračnom úrade jej na ruku vypália slovo Cudzinka a vo väzení ju povinne znásilnia. Takto bude podľa Pussy Riot vyzerať svet, ak by o týždeň vyhral americké voľby Donald Trump. Ukazujú to vo videu k novej piesni Make America Great Again.

Ruská aktivistická skupina vníma hudbu skôr ako sprievodný produkt pre ich protestné akcie, aj tak si však na nových troch piesňach dali záležať. Zámerne ich vydávajú na nahrávke XXX krátko pred tým, než sa Američania vyberú voliť.

Chcú ich upozorniť. „Videla som svoju krajinu šestnásť rokov v rukách Putina. Musíte si uvedomiť, že to vôbec nie je zábava žiť pod vládou mizogýna,“ cituje jednu z členiek Pussy Riot Nadeždu Tolokonnikovú portál Music Mic.

video //www.youtube.com/embed/s-bKFo30o2o

Kto udrie najsilnejšie?

O Trumpovi vzniklo v poslednom čase mnoho piesní. Americkí hudobníci napríklad spustili projekt 30 Days, 30 Songs – 30 dní, 30 piesní. Zúčastnili sa na ňom Franz Ferdinand so skladbou Demagogue, R.E.M. s textom World Leader Pretend alebo Death Cab for Cutie s piesňou Million Dollar Loan.