Lars von Trier chystá film o sériovom vrahovi

V kariére dánskeho režiséra je to logický krok.

3. nov 2016 o 16:16 Kristína Kúdelová

Režisér jednej komédie. To je pomenovanie, ktoré Larsa von Triera najviac vystihuje. A bude aj naďalej, pretože dánsky režisér sa chystá nakrútiť film o sériovom vrahovi. Bude sa volať The House That Jack Built.

V jeho filmografii je to logický krok. Málokto vie tak pracovať s psychickým násilím, to sme videli napríklad v jeho filme Tanečnica v tme, aj s tým fyzickým, ako sa ukázalo v dráme Antichrist. To, čo sa javí ako záľuba v sadizme, však zároveň prezrádza jeho citlivosť a depresiu, o ktorej otvorene hovorí. "Neprekážalo by mi, keby teraz niekto stlačil gombík a vypol ním svet," povedal na festivale v Cannes, keď uvádzal výborný film Melanchólia.

Lars von Trier. (zdroj: OUTNOW)