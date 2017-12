Michael Bublé preruší kariéru, jeho synovi diagnostikovali rakovinu

Bublé len pred dvoma týždňami vydal nový album Nobody But Me.

4. nov 2016 o 18:14 TASR

Kanadský spevák Michael Bublé.(Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK. Kanadský spevák Michael Bublé v piatok oznámil, že jeho trojročnému synovi Noahovi diagnostikovali rakovinu. "Sme zdrvení nedávno zistenou diagnózou nášho staršieho syna Noaha, ktorý v súčasnosti podstupuje liečbu v USA," napísal na svojom účte na Facebooku spolu s manželkou 41-ročný spevák, skladateľ, herec a hudobný producent, ktorého citovala tlačová agentúra DPA. Bublé a jeho žena Luisana Lopilatová odložili bokom pracovné povinnosti a sústreďujú sa na pomoc synovi, aby sa mu vrátilo zdravie. Bublé len pred dvoma týždňami vydal najnovší album Nobody But Me, dodala agentúra AP. "Máme pred sebou dlhú cestu," napísali manželia, ale nespresnili druh rakoviny, ktorou ich syn trpí. Lopilatová, argentínska herečka a modelka, súbežne zverejnila odkaz v španielčine na svojej stránke na Facebooku. Spevákov syn Noah je starším bratom Eliasa, druhého dieťaťa manželov, ktoré sa narodilo tento rok v januári.