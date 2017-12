Takého brutálneho pápeža katolícka cirkev ešte nemala

Po Františkovi nás čaká opačný pápež, hovorí režisér seriálu The Young Pope Paolo Sorrentino

7. nov 2016 o 16:02 Kristína Kúdelová

Voľba za pápeža ho zaskočila. Vôbec sa na takú úlohu necítil, mal strach a prepadla ho úzkosť. Prvýkrát v živote potreboval viac ako modlitbu psychiatra. No keďže ani ten nepomáhal, za najlepšie riešenie považoval útek. Keď sa po niekoľkých dňoch do Vatikánu vrátil a predstúpil pred milióny veriacich, ktorí už nepokojne čakali na jeho prvý prejav, povedal: Nezvládnem byť vaším pápežom. A odstúpil.

Postava kardinála Melvilla bola vymyslená, vymyslel si ju taliansky režisér Nanni Moretti. A hoci film Habemus Papam! prišiel do kín v moderných časoch, teda v roku 2011, zapôsobil mimoriadne revolučne. Ešte nikto tak civilizovane, mierne a s rešpektom k viere nespochybnil neomylnosť božej voľby. Až to bolo treba predýchať. Kresťansky orientované médiá upokojovali veriacich, že je to len film, umelecká fikcia a že to teda netreba brať vážne.

O necelé dva roky na funkciu pápeža rezignoval Benedikt XVI.

Pápež z filmu Habemus Papam! odmietal svoju novú funkciu. (zdroj: OUTNOW)

Prekonať úzkosť mu pomáhal psychiater, ktorého hral sám režisér Nanni Moretti (vľavo). (zdroj: OUTNOW)

Keď na scénu vstúpil sympatický František, zdalo sa, že situácia sa upokojila. Lenže v tom čase sa už v Ríme iný taliansky režisér chystal na nový príbeh o pápežovi. O takom, akého nikto zo súčasníkov nezažil. O mladom, silnom, nezávislom a peknom. Som krajší ako Ježiš, hovorí sám a bez problémov. Nie je to nik, koho by voľba za pápeža zaskočila. Zato však svojím nástupom do funkcie vydesil všetkých ostatných.

Seriál Mladý pápež vysiela už druhý týždeň televízia HBO.

V neistote budú všetci, nielen veriaci

Režisér Paolo Sorrentino na to išiel radikálne, už asi v druhej minúte ukázal svojho pápeža pri tom, ako sa vyzlieka. Ale nahý zadok, to je v tomto prípade len neškodný detail z toho, čo všetko sa z jeho osobnosti odhalí.