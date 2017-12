Jakub Ursiny: Fanúšikovia otcovej hudby na mňa vyvíjajú tlak. Ženú ma však dobrým smerom

Trvalo to iba deväť dní, kým sa vyzbierali prostriedky na reedíciu albumu Deža Ursinyho Provisorium.

8. nov 2016 o 12:51 Marek Hudec

Čoskoro vyjde kniha listov legendárneho hudobníka Deža Ursinyho, ktoré venoval svojej prvej láske. Okrem toho sa pripravuje reedícia jeho platní, na tú prvú sa ľudia vyzbierali v priebehu deviatich dní. JAKUB URSINY otcovu tvorbu udržiava nažive. Hovorí, že niektoré jeho diela sú dnes aktuálnejšie než kedykoľvek predtým.

Váš otec napísal hudbu pre muzikál Peter a Lucia, ktorý sa však za jeho života na divadelné dosky nedostal. Oživili ste ho teraz. Ako mal vyzerať pôvodne a ako vyzerá dnes?

„Vznikol v osemdesiatych rokoch. V tom čase aj Marián Varga pripravil hudbu do muzikálu Cyrano a môj otec zas pre vojnový príbeh podľa knihy Romaina Rollanda. Staral sa o to rovnaký tím ľudí ako pri muzikáli Neberte nám princeznú a mali ho hrať na Novej scéne. Z finančných dôvodov sa však nezrealizoval a upadol do zabudnutia. Po otcovej smrti som objavil kazetu s demo nahrávkou hudby, všetko bolo pripravené, libreto, hudba aj texty. Po mnohých rokoch sa to rozhodli zrealizovať ako študentský projekt v divadle Malá scéna, vypredali vtedy 22 predstavení, no napriek tomu ho zastavili – opäť z finančných dôvodov. Už v tomto projekte hrala hudbu naživo kapela Talent Transport. Oni potom navrhli, či by sme sa nepokúsili muzikál prerobiť do koncertnej podoby, pričom hlavné postavy som mohol spievať ja spolu s Dorotou Nvotovou, ktorej otec Jaro Filip hral s tým mojím na klávesy takmer na všetkých jeho platniach."

Keď ste tú hudbu našli, čím vás zaujala?

„Má veľmi jasný a precízny otcov rukopis a je pestrá na hudobné motívy. Zaujal ma aj text Jána Štrassera. Témou vojny v opozícii lásky, života a smrti, priateľstva, všetko sa v ňom pekne spája a zdá sa mi, že nahrávka je dnes ešte aktuálnejšia než v čase vzniku."

Ľudia sa na reedíciu platne Provisorium vyzbierali za deväť dní. (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Láska vášho otca zas bude témou knihy listov, ktorá vyjde v decembri v Artfore.