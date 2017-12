Hudobníkom v USA neprekáža robiť politickú kampaň. Volili by Hillary

Ženu prezidentku podporili popové hviezdy. Pozrite si ich vystúpenia

8. nov 2016 o 14:49 Marek Hudec

Hudobníkom sa zvykne vyčítať, ak sa zastanú nejakého politika alebo vystúpia v jeho kampani. Tým americkým to očividne neprekáža. Do volieb prezidenta zasiahli v poslednom čase mnohí, dokonca sa z toho stal trend.

Proti Trumpovi vzniklo mnoho umeleckých kampaní. Najznámejšou z nich je 30 Days, 30 Songs – 30 dní, 30 piesní. Každý deň počas predvolebného mesiaca jeden známy interpret zverejnil protest song – medzi nimi boli napríklad Franz Ferdinand, R.E.M. či Death Cab For Cutie.

Vyvrcholením bol večer pred tým, než sa voliči vybrali k urnám. Na akcii v Severnej Karolíne sa vedľa Hillary Clintonovej na pódium postavili aj Madonna, Lady Gaga, Bon Jovi či Bruce Springsteen.

Kombinéza nacistu?

„Musíme sa zmobilizovať. Voľte Hillary a zastavte tohto nebezpečného muža, aby rozvracal a ničil našu demokraciu,“ takúto správu poslala popová speváčka Lady Gaga svojim fanúšikom na twitteri.

Na akciu v Severnej Karolíne si obliekla čierny kostým z kolekcie Michaela Jacksona. Na ruke mal vyšitý červený pruh. To si vyslúžilo kritiku. Na internetových fórach začali oblečenie speváčky mnohí prirovnávať k nacistickej kombinéze, informoval portál NME.

Jej prejav však predsa len pôsob trochu diktátorsky, trval sedem minút a dôrazne v ňom agitovala: "Voľte kandidáta, ktorý má srdce."

video //www.youtube.com/embed/nhaHLzwVv1U

video //www.youtube.com/embed/9U5xW2Q1zfA

Významným podporovateľom Clintonovej je aj spevák Bruce Springsteen. V minulosti jej oponenta Trumpa už nazval toxickým nepoučiteľným narcisom. „Jeho tvár je maskou a tá maska je taká priehľadná, že za ňou všetci vidíme kopu úzkosti, zraniteľnosti a obáv o bezpečnosť. Je to najtenšia maska mužnosti, akú som kedy videl. A nemala by nikoho oklamať,“ hovoril Springsteen pre Channel Four.

Posledné vystúpenie za Clintonovú absolvoval vo Philadelphii, v meste, podľa ktorého je pomenovaná jedna z jeho najslávnejších pesničiek.

video //www.youtube.com/embed/o5XuO5EEdSs

Madonna zas v predvečer volieb prekvapila svojich fanúšikov v New Yorku. Stojac len s giatrou uprostred námestie Washington Square zahrala cover verziu piesne Imagine od Johna Lennona alebo vlastné hity Rebel Heart a Like a Prayer. Dav zložený zväčša zo študentov jej do toho skandoval.

„Voľte mysľou a dušou. Zachráňte, prosím, túto krajinu,“ vyzývala ich Madonna, ktorá v minulosti vyjadrila svoje znechutenie z Trumpa, keď svojmu synovi vyrobila piñatu v podobe prezidentského kandidáta.