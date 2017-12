Žijúci klasik Robert Altman pozýva do dobrej spoločnosti

Prichádza s filmom o chicagskom baletnom súbore Joffrey Ballet. Ale: Nečakajte tínedžerskú love story z prostredia baletu v štýle filmu Center Stage!

5. máj 2005 o 10:15 MILOŠ ŠČEPKA

Nečakajte filozofujúcu drámu v štýle All That Jazz! Nečakajte dráždivú erotiku v štýle Showgirls! Nečakajte tradičný hollywoodsky film o tanečníkoch v štýle Chorus Line!

Režisérom je žijúci klasik Robert Altman. Ale: Nečakajte ani ironický pohľad insidera v štýle Altmanovho Hráča alebo Pret-á-Porter! Zabudnite na to. Tento film sa totiž vzpiera akýmkoľvek očakávaniam. Najlepšie bude nečakať vôbec nič a dať sa prekvapiť. Vyhnete sa sklamaniu a azda budete aj príjemne prekvapení.

Pretože: Osemdesiatročný Robert Altman sa nechal dlho prehovárať krásnou hviezdičkou z dorasteneckých hororov Vreskot I až III Neve Campbellovou, aby prijal réžiu jej predlohy - s ňou samou v titulnej postave. Neve totiž pôvodným povolaním nie je vrieskajúca obeť vraždiaceho maniaka, ale baletka. A Joffrey Ballet pôsobí v Chicagu takmer pol storočia, uznávaný ako jedna z najlepších baletných skupín na svete.

Režisér nie je insiderom, dôverným znalcom pomerov a vzťahov - znalkyňou je herečka Neve a jej spoluautorka Barbara Turnerová, ktorá pri písaní scenára so súborom prežila viac než rok. Neve zasa s Joffrey Balletom pol roka trénovala. Nebolo to nejaké smiešne "spoznávanie prostredia a charakterov", ktoré sa potom tak dobre vyníma v reklame filmu, ale tvrdý tréning, osem hodín denne, sedem dní do týždňa.

Takže Altman rozpráva o niečom, čo pozná len navonok, čím je očarený a fascinovaný tak, že kus týchto pocitov sprostredkuje aj nám v nádherných, pôsobivých a technicky dokonalých záberoch z autentických tanečných predstavení. Neve Campbellová zasa dobre pozná tanec i súbor, ale vo veku tridsaťdva rokov ešte nemôže mať ten múdry zhovievavý nadhľad ako Altman. A tak sa v tomto filme spája z každého niečo: mladistvý elán, nadšenie, dôverná znalosť i odstup a určitý druh bilancovania.

Malcolma MacDowella si pamätáme predovšetkým ako Alexíka de Large z Kubrickovho Mechanického pomaranča. Tu hrá charizmatického, despotického, čudáckeho, no úspešného umeleckého šéfa baletu Alberta Antonelliho, prezývaného Pán A. Skutočný umelecký šéf Joffrey Balletu sa volá Gerald Arpino a nesporne bol predobrazom MacDowellovej postavy, no Pán A. - to je do veľkej miery aj sám Altman, ktorý do jemu neznámeho prostredia týmto spôsobom vniesol to, čo pozná najlepšie - samého seba.

Jednoduchý príbeh rozpráva o obyčajnom živote úspešnej baletky Ry, o jej kariére, láskach, súkromí, je však predovšetkým o práci, pretože hlavným hrdinom tohto filmu je tvorivý proces, koordinované úsilie a nadšenie, ktoré sa zúročuje v neobyčajných tanečných performansoch. Pravda, nechýbajú tu zábery polonahých baletiek v šatni, ale nie preto, aby prilákali hormónmi preplnených divákov. Iba preto, že to skrátka k životu baletného súboru neoddeliteľne patrí.

Company (The Company) l Veľká Británia/Nemecko 2003 l 112 minút l Námet: Neve Campbellová, Barbara Turnerová l Scenár: Barbara Turnerová l Réžia: Robert Altman l Kamera: Andrew Dunn l Hudba: Van Dyke Parks l Hrajú: Neve Campbellová, Malcolm McDowell, James Franco, Barbara Robertsonová, William Dick, Susie Cusacková, Marilyn Dodds Franková l Premiéra v SR: dnes