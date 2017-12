Nóri majú problém s pamätníkom teroristického útoku. Navrhol im ho Švéd

Nechceme si pripomínať Breivika, vravia tí, čo zachraňovali jeho obete

9. nov 2016 o 14:19 Kristína Kúdelová

Hodinu a pol. Kým sa nórska polícia 22. júla 2011 konečne spamätala a zmobilizovala, mal masový vrah Anders Breivik neznesiteľne dlhý čas na to, aby strieľal na svoje obete. Z mladých ľudí, ktorí prišli do tábora na ostrove Utøya, zabil šesťdesiatdeväť. A mohol ešte viac, keby sa miestni obyvatelia odvážne nerozhodli pomalú políciu suplovať a nepustili sa do ich záchrany. Člnkami ich odvážali do bezpečia.

Dnes títo susedia protestujú proti tomu, aby bolo na ich ostrove umelecké dielo, ktoré má tragické udalosti pripomínať. So štátom, zadávateľom pamätníka, sa práve prvýkrát mali stretnúť na súde.

Umelecké dielo vyvoláva nevoľnosť

Na pamätník bola vypísaná súťaž, na jar v roku 2014 za víťaza vyhlásili švédskeho architekta Jonasa Dahlberga. Jeho návrh možno nebol rovno šokujúci, no rozhodne vyvolával nevoľnosť. Bola to krása, ktorá bolela, čo sa podľa nórskych médií už počas súťaže javilo ako slabý bod.