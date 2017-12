Americkí umelci sú zdesení. Pozrite si ich reakcie na nového prezidenta

Lady Gaga pripomenula voličom, aké číslo má linka prvej pomoci.

10. nov 2016 o 13:54 Marek Hudec

NEW YORK. Výsledok volieb ju šokoval. Preto sa Lady Gaga vybrala krátko po vyhlásení výsledkov amerických volieb do newyorských ulíc, kde sa už pohybovali státisíce protestujúcich.

Popová speváčka sa postavila na nákladiak pred 58-poschodovým mrakodrapom Trump Tower patriacim novému americkému prezidentovi. Oblečené mala len čierne šaty a národnú vlajku. Speváčka patrila medzi najväčších podporovateľov Hillary Clintonovej.

Majster šikany

Dnes sa obáva najmä o budúcnosť menšín v Spojených štátoch. „Postavme sa za láskavosť, rovnosť a lásku,“ vyzývala ďalej na twitteri. Potom zaútočila na prvú dámu, ktorá vo svojom prejave volala na zastavenie kyberšikany.

„To je obrovské pokrytectvo. Tvoj manžel je predsa v tom predsa najväčší majster,“ reagovala Lady Gaga. Svojim fanúšikom zverejnila čísla liniek prvej pomoci, ak by z výsledkov volieb cítili úzkosť alebo paniku.

Hudobný svet vo všeobecnosti reagoval na Trumpovo víťazstvo vo voľbách zhrozene.

Pieseň inaugurácie

Párty sa skončila a zostala spúšť. Tak môžeme interpretovať význam slávnej piesne od Rolling Stones You Can´t Always Get What You Want – Nemôžeš vždy dostať to, po čom túžiš. Ľudia si jej optimistický text obyčajne spievajú v časoch najväčšej dezilúzie.

„Práve sledujem správy, možno ma požiadajú, aby som túto pieseň zaspieval počas inaugrácie,“ žartoval Mick Jagger na twitteri po oznámení výsledku volieb. Jeho reakcia patrí k tým veselším.

Niektorí umelci totiž povedali, že by svoju krajinu najradšej opustili.

Na Mars alebo do bunkra?

„Lásku a mier v tomto beznádejnom dni,“ píše Win Butler z kapely Arcade Fire na sociálnej sieti a profilový obrázok si zmenil na čierny štvorec.

Transgender umelkyňa Antony Hegarty, ktorá tento rok zverejnila album protestných piesní si pri komentári volieb pomohla textom speváka Marvina Gaya, autora hitu Ain´t No Mountain High Enough: „Nadíde čas, keď svet nebude spievať, kvety nebudú rásť a zvony nebudú zvoniť. Záleží na tom niekomu? Kto bude ochotný skúsiť zachrániť svet, ktorý je odsúdený na zánik?“

Duo britských elektronických producentov s prezývkou Disclosure zas uvažuje nad exilom – zo Zeme. „Povedali sme to predtým, povieme to znova. Sme na ceste na Mars spolu s Bowiem.“ Očividne však uvažujú aj nad svojou ochranou, zverejnili totiž ešte záber zo svojho telefónu, ako na googli vyhľadávajú výraz „atómový bunker“.

Originálne svoj nesúhlas s novým americkým prezidentom vyjadril Thom Yorke, spevák Radiohead. Tento rok s kapelou zverejnil pieseň a videoklip Burn the Witch – Upáľte čarodejnicu.

Posmievali sa v ňom zo zaostalosti a hlúposti a text piesne v nej dopĺňal strašidelný zvuk sláčikov. Jednu jej časť krátko po oznámení výsledkov volieb veľavýznamne zverejnil na twitteri: „Vyhni sa očnému kontaktu, nereaguj, toto je pomaly sa stupňujúci panický záchvat.“