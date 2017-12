Zažalujte prezidenta! Spieva obľúbený spevák Donalda Trumpa

Trump vraví, že je fanúšikom Neila Younga. Za trest od neho dostane pesničku.

10. nov 2016 o 17:14 Kristína Kúdelová

Nerozumie hudbe. Minimálne to bolo jasné hneď, ako Donald Trump začal svoju prezidentskú kampaň. Keď oznámil svoju kandidatúru, z reproduktorov znela pieseň Rockin´ In The Free World.

Na pohľad skvelá voľba. Veď ju časopis Rolling Stone zaradil medzi najlepšie rockové songy všetkých čias. V skutočnosti to bol veľký omyl a Trump aj o chvíľu dostal nespokojný telefonát: Nesmiete ju používať.

Ozval sa mu Neil Young, ktorý túto burcujúcu skladbu koncom 80. rokov napísal práve preto, že nesúhlasil s politikou republikánov. Spieval v nej, že pod vládou prezidenta Reagana sa z demokracie stalo iba vyprázdnené slovo, a vysmieval sa z volebných prejavov kandidáta Georgea Busha.

Všetci to vedeli, len Donald Trump nie.

Neil Young, špecialista na pesničky proti prezidentom. (zdroj: SITA/AP)

Keď prezident strieľa

Dnes je veľmi pravdepodobné, že aj o ňom Neil Young raz zloží takú nahnevanú pesničku. Na skladby proti americkým prezidentom je špecialistom, medzi hudobníkmi zrejme nie je nik iný, kto im ich tak adresne venuje.

Začal už vtedy, keď vojaci strieľali v okolí Kent State University. V roku 1970 jej študenti protestovali proti vojenskej operácii v Kambodži a ozbrojení muži ich chcel umlčať aj za cenu, že pritom zomreli štyria mladí ľudia a deviati boli zranení.

Neil Young zložil pieseň Ohio, nahral ju so zoskupením Crosby, Stills, Nash & Young a streľbu v nej priamo spojil s prezidentom Richardom Nixonom.

video //www.youtube.com/embed/hkg-bzTHeAk

Zažalujte prezidenta

Young, jeden z najlepších skladateľov a rockových gitaristov, sa narodil v Kanade. Doteraz má kanadské občianstvo a v žiadnych amerických voľbách nemôže prejaviť svoj hlas. V Spojených štátoch však žije od 60. rokov, keď sa do nich s kamarátom nelegálne prepravil. Keď o nich spieva, používa zámená v prvej osobe. My, naša krajina.

V roku 2006 nahral album Living With War a zaradil sa na ňom medzi tých, čo bytostne prežívajú vojnu v Iraku. V piesni Let´s Impeach the President bol k Georgeovi W. Bushovi pomerne ostrý.