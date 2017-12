Zomrel kanadský spevák a skladateľ Leonard Cohen

Leonard Cohen bol významný spevák a skladateľ. Zomrel vo veku 82 rokov. Informáciu o jeho smrti prinieslo hudobné vydavateľstvo Sony Music Canada.

11. nov 2016 o 6:00 TASR

WASHINGTON. Legendárny kanadský básnik, spevák a skladateľ Leonard Cohen, ktorého kariéra trvala päť desaťročí, zomrel vo veku 82 rokov.

Na jeho facebookovej stránke to v noci na piatok oznámilo hudobné vydavateľstvo Sony Music Canada.

Od folku k popu

"S hlbokým smútkom oznamujeme, že legendárny básnik, skladateľ a umelec Leonard Cohen zomrel. Stratili sme jedného z najviac cenených a plodných hudobných vizionárov," píše sa vo vyhlásení.

Príčinu Cohenovej smrti spoločnosť neuviedla.

Cohenove piesne vychádzali spočiatku z folkovej hudby, no od 70. rokov je cítiť prevažujúci vplyv popu a kabaretnej hudby. Od 80. rokov spieval s preňho typickým hlbokým basom, podporovaným ženskými vokálmi v pozadí.

Jeho piesne sú často melancholické so zložitými textami s množstvom metafor a iných básnických prostriedkov. Opakovane sa v nich vyskytujú témy ako náboženstvo, izolácia, sex a zložité medziľudské vzťahy.

Ľudia pred Cohenovým domom v Montreale zapaľujú sviečky. (zdroj: TASR/AP)

Leonard Norman Cohen sa narodil 21. septembra 1934 vo Westmounte (štvrť Montrealu) v štáte Quebec v židovskej rodine. Ako tínedžer sa naučil hrať na gitaru a založil si folkovú skupinu Buckskin Boys. Keď sa však zoznámil s dielom španielskeho spisovateľa Federica Garcíu Lorcu, jeho záujem sa obrátil k poézii.

Po absolvovaní McGillovej univerzity sa Cohen presťahoval na grécky ostrov Hydra, kde si kúpil vďaka trustovému fondu zriadenému jeho otcom, ktorý zomrel, keď mal Leonard deväť rokov, dom za 1 500 dolárov.

Počas života na Hydre mu vyšla zbierka poézie Kvety pre Hitlera (Flowers for Hitler, 1964) a romány Obľúbená hra (The Favourite Game, 1963) a Krásni porazení (Beautiful Losers, 1966).

Na Hydre sa zoznámil aj s Nórkou Marianne Ihlenovou, ktorá sa stala jeho múzou a inšpirovala ho k napísaniu skladby So Long, Marianne. Ihlenová zomrela tento rok v júli na rakovinu.

Frustrovaný zo slabého predaja kníh a unavený z práce v odevnom priemysle v Montreale odišiel Cohen v roku 1966 do New Yorku, kde stretol folkovú speváčku Judy Collinsovú. Tá je interpretkou jeho prvého veľkého hitu - piesne Suzanne, ktorú publikoval pôvodne ako báseň v roku 1966 a vyšla aj ako debutový singel z jeho albumu Songs of Leonard Cohen (1967).

Prelomová pieseň

Cohen sa napriek slabému ohlasu prvého albumu v USA okamžite stal žiadaným textárom. Nasledovali albumy Songs From a Room (1969), Songs of Love and Hate (1971), New Skin for the Old Ceremony (1974), Death of a Ladies' Man (1977) či Various Positions (1984).

Naposledy menovaný obsahuje ďalší veľký hit Hallelujah, ktorý však spoločnosť Columbia Records odmietla vydať v Spojených štátoch s odôvodnením, že neznie príliš súčasne. Napriek tomu súhlasila, aby album vydalo menšie vydavateľstvo Passport Records.

V roku 1995 sa Cohen rozhodol prestať venovať hudbe a usadil sa v budhistickom kláštore Mount Baldy Zen Center pri Los Angeles. Z kláštora nakoniec odišiel v roku 1999, ale ešte predtým bol v roku 1996 vysvätený za zenbudhistického mnícha.

K hudbe sa vrátil v roku 2001 albumom Ten New Songs, významne ovplyvnenom producentkou a spoluautorkou Sharon Robinsonovou. V roku 2004 mu vyšiel album Dear Heather, ktorý bol z veľkej miery založený na spolupráci s Anjani Thomasovou, Cohenovou priateľkou a džezovou hudobníčkou, a nie je už trpký ani temný.

V roku 2005 Cohen zistil, že ho jeho dlhoročná manažérka Kelley Lynchová postupne okradla o ušetrené peniaze (viac ako päť miliónov dolárov) a na účtoch mu nezostalo prakticky nič. Po vyhratom súdnom spore sa Cohen vydal v roku 2008 na svetové turné, ktoré s prestávkami trvalo do roku 2013 a obsahovalo 387 vystúpení.

Stačil ešte vydať albumy Old Ideas (2012), Popular Problems (2014) a You Want It Darker (2016). Ten posledný produkoval jeho syn Adam a vyvolal nadšené ohlasy.

Cohena však už trápili vážne zdravotné problémy, jeho posolstvá preto Adam Cohen zaznamenával na prenosnom počítači. "Som pripravený zomrieť," povedal v jednom odkaze.

Leonard Cohen získal počas svojej kariéry množstvo rôznych ocenení. Zo vzťahu s umelkyňou Suzanne Elrodovou má syna Adama a dcéru Lorcu.