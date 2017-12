Cenu Siegfrieda Lenza si prevzal britský autor Julian Barnes

Cenu udeľujú v Nemecku zahraničným autorom, ktorých dielo je blízke duchu Siegrieda Lenza.

11. nov 2016 o 20:24 TASR

HAMBURG. Britský spisovateľ Julian Barnes (70), ktorého diela sú známe i z prekladov do slovenčiny a českého jazyka, si dnes na radnici v severonemeckom Hamburgu prevzal Cenu Siegfrieda Lenza dotovanú sumou 50 tisíc eur.

Günter Berg, predseda predstavenstva Nadácie Siegfrieda Lenza, pri tejto príležitosti označil laureáta za vynikajúceho európskeho rozprávača a esejistu, ktorého diela charakterizujú tak satirické a ironické tóny, ako aj tradičné rozprávanie o zásadných životných otázkach, ktorými sa ľudia zaoberajú, uviedla tlačová agentúra DPA.

Vedomie konca

Rodák z Leicesteru, ktorého dielo radia kritici do postmoderny, premenil v roku 2011 štvrtú nomináciu na Man Bookerovu cenu konečne aj v zisk tohto ocenenia, a to vďaka románu The Sense of Ending (Vedomie konca).

Barnes je i laureátom Rakúskej štátnej ceny za literatúru, holandského ocenenia Europese Literatuurprijs, ale aj britskej Somerset Maugham Award či francúzskej Prix Médicis.

Ešte v roku 1992 získal vo Francúzsku i prestížne ocenenie Prix Femina za najlepší zahraničný román, a to za dielo Talking It Over (známe podobne ako iné Barnesove diela aj z prekladu do českého jazyka pod názvom Jak to vlastně bylo). V slovenčine vyšli autorove diela Arthur a George či Roviny života (Levels of Life).

Druhý ocenený

Angličan je iba druhým laureátom ocenenia, ktoré nesie meno jedného z najvýznamnejších autorov nemeckej povojnovej literatúry a ktoré udeľujú od roku 2014 s dvojročnou periodicitou zahraničným autorom, ktorých dielo je blízke duchu Siegrieda Lenza (1926-2014).

Prvým rovnako oceneným sa stal pred dvoma rokmi renomovaný izraelský autor Amos Oz.

Siegfried Lenz sa narodil v roku 1926 v meste Lyck vo vtedajšom východnom Prusku na dnešnom území Poľska a počas života sa politicky angažoval za zmierenie Nemecka s Poľskom a Izraelom. K jeho najvýznamnejším dielam patria romány Hodina nemčiny (1968) a Vlastivedné múzeum (1978).