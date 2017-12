Spojili sa Goetheho inštitúty európskeho a arabského sveta

Medzinárodný festival Nu Dance Fest v Bratislave otvorí sýrsky umelec. Bude tancovať o nútenom exile

13. nov 2016 o 9:18 Eva Andrejčáková

Umenie z arabských krajín dostalo možnosť preniknúť do našich končín otvoreným gestom. Spravilo ho niekoľko Goetheho inštitútov, ktoré sa v Európe spojili, aby vyzvali svojich tamojších kolegov k spolupráci.

V posledných týždňoch sa tak na Slovensko dostalo viacero zaujímavých osobností kultúrneho života v Bejrúte.

Kultúrna výmena prebieha niekoľko týždňov a deje sa cez tri Goetheho inštitúty zo severnej Afriky a Blízkeho východu, ktoré sa na základe pozvania troch Goetheho inštitútov zo strednej Európy podieľajú na tvorbe spoločných programov.

„Je to tak trochu mačka vo vreci, vôbec nezasahujeme do toho, kto k nám cez arabské inštitúty príde. O to väčšiu radosť máme, akí sú to fantastickí ľudia,“ hovorí Linda Fintorová z Goetheho inštitútu v Bratislave.

Dostal za partnra Bejrút, Káhira a Ammán zase presunuli svoje aktivity do Viľňusu a Prahy.

Vďaka tomu v utorok vystúpi v Bratislave aj Mithkail Alzghair. Svojou tanečnou inscenáciou Displacement otvorí jedenásty ročník medzinárodného tanečného festivalu Nu Dance Fest.

Sýrsky tanečník je jedným z umelcov, pre ktorých sa libanonský Bejrút, fungujúci aj ako hlavné mesto sýrskej kultúry, stal tvorivým pôsobiskom.

So svojím predstavením už pochodil mnohé krajiny. Vlastnou choreografiou skúma zložitý kontext revolúcie a vojny. Cez pohyb testuje, aké naliehavé je nútené vysídlenie, únik a exil, aký intenzívny je pocit vykorenenia súčasných utečencov. V Bratislave štartuje svoje nové turné.

Festival Nu Dance Fest bude trvať sedem dní. Prinesie žánrovo rozličné predstavenia – tanečné sóla zamerané na virtuozitu interpretácie, diela prepájajúce pohyb a text či inscenovaný koncert na hudbu svetoznámeho Phllipa Glassa.

Festivalový život sa tento rok budú odohrávať v A4 Nultom priestore, v Štúdiu 12 a v Štúdiu SND.