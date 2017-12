Takmer nedostali víza. Orchester sýrskych hudobníkov však stihol v Európe nahrať album

Damon Albarn zo skupiny Gorillaz zjednotil muzikantov, ktorých rozdelila vojna.

12. nov 2016 o 13:24 Marek Hudec

„Tvárte sa aspoň trochu veselo. Aspoň neprší,“ povzbudzoval hviezdny britský spevák Damon Albarn zo skupín Blur a Gorillaz publikum na festivale Glastonbury. V júni ho otváral a tiež nemal najlepšiu náladu – jeho krajina si práve odhlasovala brexit, odchod z Európskej únie.

Okolo neho boli ďalší hudobníci, rovnako sklamaní situáciou v domovine. Sprevádzal ho 50-členný súbor Orchestra of Syrian Musicians, zložený z muzikantov, ktorých vojna vyhnala do cudzieho sveta.

V lete sa stretli na koncertnom turné a teraz pripravujú vydanie albumu Africa Express Presents The Orchestra of Syrian Musicians and Guests.

video //www.youtube.com/embed/JWCrV4oCXzc

Cesta do Damasku

„Hudba je dnes ako liek proti bolesti,“ hovoril Raneen Barakat, spevák zboru pre magazín Guardian, predtým, než vystúpil na Glastonbury. Mladík musí pri ceste do školy v Damasku každodenne čeliť hrozbe bômb a snajperov. Keď spieva, opúšťa realitu a nemusí na vojnu myslieť.

Orchester si pred vojnou do centra Sýrie pozýval významných hudobníkov, medzi nimi aj Damona Albarna. Britský spevák si krajinu a jej obyvateľov zamiloval, preto jej zvuk a atmosféru čiastočne vložil do svojej hudby.

Sýrskych muzikantov môžeme počuť na albume Gorillaz Plastic Beach aj na Albarnovej sólovej nahrávke the Good, the Bad and the Queen.

video //www.youtube.com/embed/WX2JdjrJhcc

Na vrchole nad mestom

„Keď ste na vrchole hory skoro ráno pri Damasku a zavolajú vás na modlitbu, vyrazí vám to dych,“ spomína Albarn.

Odkedy sa však začala v Sýrii vojna, veľa sa zmenilo. Albarn sa rozhodol vrátiť pohostinnosť sýrskym hudobníkom a vyhľadal ich v rôznych končinách sveta. Zjednotil ich v projekte Africa Express.

Najväčším problémom bolo zohnať pre päťdesiatich členov orchestra víza. Podarilo sa to, ale len na desať dní. „Je to smutné. Každý z nás sa vráti, odkiaľ prišiel a nevieme, či sa ešte niekedy uvidíme,“ povedal počas skúšok pred koncertmi Firas Sharestan, hráč na strunový nástroj quanun pre BBC.

Turné, na ktorom spolu v lete boli, zostane aspoň zaznamenané na albume. Vychádza začiatkom decembra a je na ňom štrnásť piesní. Okrem iného aj cover verzia skladby Blackbird od Beatles.

Damon Albarn sľubuje, že zvuk orchestra poslucháča prenesie do Damasku, takého, aký bol pred vojnou. Okrem sláčikovej sekcie muzikanti používajú mnohé arabské nástroje, napríklad píšťalku ney alebo citeru.