Minogueová odmietla ponuku hrať v seriáli

5. máj 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Speváčka austrálskeho pôvodu Kylie Minogueová odmietla ponuku tvorcov seriálu Neighbours, v ktorom v minulosti účinkovala a na televíznej obrazovke sa teda neobjaví. Tvorcovia seriálu speváčku oslovili, či by sa znova nechala vrátiť a natáčať, ale ona sa rozhodla ponuku odmietnuť. Požadovala totiž, aby sa seriál natáčal vo Veľkej Británii, aby tak nemusela odvolať žiadny zo svojich koncertov, ktoré pripravuje v rámci veľkolepej šnúry nazvanej Showgirl tour. "Mohla by som to prijať, ale jedine v prípade, že by sa všetko natáčalo v Británii," povedala Kylie, ktorá v seriáli stvárnila Charlene Robinsonovú.