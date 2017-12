Nominácie na MTV Movie Awards

5. máj 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Nominácie televízie MTV v súťaži MTV Movie Awards sú už známe. V kategórii najlepší herec sa na nominačnú listinu dostali: Brad Pitt za úlohu vo filme Trója, Jamie Foxx za film Ray, Will Smith za stvárnenie hrdinu vo filme Liek pre moderného muža a Matt Damon za snímku Bournov Mýtus. Hviezdnu päťku dopĺňa Leonardo DiCaprio, ktorý získal nomináciu za úlohu vo filme Letec.

Štyri nominácie v kategórií Komédia získali Protivné baby a Anchorman: The Legend of Ron Burgundy. Hviezda z komédie Protivné baby Lindsay Lohanová sa dostala aj do nominácie v kategórii Najlepšia herečka. O titul najlepšej herečky a zisk MTV Movie Awards s ňou súperí Hilary Swanková, Uma Thurmanová, Natalie Portmanová a Rachel McAdamsová. Poslednú z nich nominovala porota dokopy päťkrát. Na listinu možných držiteľov cien sa dostala nielen vďaka komédií Protivné baby, ale aj filmu The Notebook.

Najlepším filmom sa môže stať Kill Bill 2, Spider-man 2, Ray, Rodinka úžasných a Napoleon Dynamite.

Slávnostné udeľovanie cien je naplánované na 4. jún v Los Angeles a bude ho moderovať zabávač Jimmy Fallon.