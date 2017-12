Joseph Gordon-Levitt pre SME: Vystríhali ma, že tajné služby mi zničia kariéru

Spojený štáty sledujú každého človeka na planéte a získané informácie zneužívajú na posilnenie moci, povedal novinárom Edward Snowden deň po tom, ako pre tajné služby prestal pracovať.

Okamžite získal status zločinca, muža, ktorý ohrozil krajinu aj životy jej občanov. Dnes je v kinách film Snowden, kde ho režisér Oliver Stone predstavuje ako hrdinu.

Hrá ho JOSEPH GORDON-LEVITT, s ktorým sme sa stretli na festivale v San Sebastiáne. Prijať túto rozporuplnú postavu neváhal, hoci ho pred ňou v Hollywoode odhovárali.

S filmom Snowden ste vstúpili na vojnové pole, pretože jeho téma je politická. Ako sa vám darí spracovávať reakcie, ktoré asi nie sú vždy priaznivé?

"Máte pravdu, s týmto filmom som sa dostal do neobyčajnej situácie. Ešte nikdy som nenakrútil taký, o ktorom by si ľudia urobili názor ešte skôr, ako by z neho videli aspoň sekundu. Len preto, že majú názor na tému, ktorej sme sa v ňom dotkli.

Zároveň platí, že ešte nikdy som pri filme neviedol také vzrušujúce konverzácie o legitímnych postupoch vlády, o masívnom monitorovaní, o budúcnosti demokracie v ére internetu.

Ešte nikdy som nemal taký nádejný pocit, že pobádame ľudí myslieť. Takže je vlastne skvelé byť na bojovom poli."

Oliver Stone patrí medzi režisérov, ktorí majú jasné politické názory a zrejme nemal záujem, aby Snowdena hral herec, ktorý by šiel proti nim. Ako si vás otestoval?

"Rozprávali sme sa, asi tým si ma testoval. Stretli sme sa už pred niekoľkými rokmi a vedel, že ma vychovali rodičia s otvorenou mysľou. Môj otec bol reportérom, bol zaangažovaný v Pentagon Papers, v správe o vojne vo Vietname, písal aj o Watergate.

Moja mama bola aktivistka, v sedemdesiatych rokoch vstúpila do malej strany Peace and Freedoom Party a jej otec sa ako filmár dostal v 50. rokoch na čiernu listinu. V zábavnom priemysle sa vtedy vytvoril zoznam ľudí, o ktorých sa hovorilo, že sú komunisti. Neviem, či ste o tých časoch počuli."

“ Sú dva druhy vlastenectva. Jeden z nich vám nahovára myslieť si, že všetko, čo vaša krajina robí, je správne, a na nič sa nepýta. Nech je to čokoľvek. A druhým typom vlastenca je ten človek, čo veci spochybňuje. Ten, čo sa pýta. Zásadným rozdielom tiež je, že tento typ môže vyrásť len demokratickej krajine, v tolerantnom prostredí. „ Joseph Gordon-Levitt

"Kým som nenakrúcal tento film, o Snowdenovi som množstvo vecí nevedel," hovorí Joseph Gordon-Levitt. (zdroj: OUTNOW)

Myslíte na iniciatívu senátora McCarthyho?

"Presne tú. Prepáčte, ja slovenskú históriu tak nepoznám."

To zrejme príliš nepotrebujete.

"To by som netvrdil. Boli to časy studenej vojny a dotkli sa našej rodiny.