Bez bradaviek sa slovenská literatúra nezaobíde, ukázala nová antológia

Študenti dostali novú knihu o našej literatúre. Sú jej zostavovatelia kompetentní?

14. nov 2016 o 16:07 Eva Andrejčáková

Prozaik Peter Balko a básnik Peter Prokopec určite nie sú jediní, ktorí si myslia, že v každej dobrej knihe by mali byť spomenuté bradavky. Práve oni dvaja na to však teraz majú špeciálny dôvod.

Známeho komiksového hrdinu Ruda, ktorý bradavky povýšil na mysliace tvory, ale o ich zmysluplnom živote vážne pochybuje, totiž zaradili do čerstvej antológie. Volá sa Literatúra bodka sk a je určená študentom gymnázií a stredných škôl.

Žiadne analýzy a poučky

Má zmysel niečo také vôbec vydávať? Túto otázku si dávajú aj obaja mladí slovenskí literáti v role zostavovateľov knižiek. Trochu pri pocite kompetentnosti prirodzene zaváhali, a nebolo to len pre školské osnovy, ktoré na súčasnú slovenskú literatúru takmer vôbec nemyslia.

Svoj výber totiž nepodrobili ani literárnovedným analýzam a neriadili sa ani žiadnymi poučkami. Nepokúšali sa svoj obraz o slovenskej literatúre jednoducho vôbec nijako objektivizovať.

Za kritérium si určili iba vlastnú čitateľskú skúsenosť, počúvajúc svoju intuíciu. Tá ich viedla dielami slovenských autorov, cez ktoré by mohla byť naša súčasná literatúra prístupná, kvalitná aj zábavná v jednom.

Čo našepkáva chrobák v hlave

Balko a Prokopec celkom otvorene hovoria o tom, čo také zostavovanie antológie zahŕňa, jeden druhému pritom predkladajú vecné úvahy, konfrontujú sa s nimi navzájom a vtipne sa nimi provokoujú.

Pýtajú sa, či stačí, že sa diela páčia najmä im, či má byť ich výber skôr originálny, alebo vedecky podložený, či budú texty dostatočne hravé, či je šanca, že z nej bude mať niekto naozaj zážitok.

A budú chcieť vlastne zostavovatelia za knihu honorár, alebo si dajú zaplatiť účty za kávu? - podpichujú.

Do konceptu knihy ako umeleckého produktu pritom priamo vťahujú aj mladého čitateľa, upozorňujú ho na dôležitosť čítania a dávajú mu dokonca do hlavy malého chrobáka, ktorý našepkáva, že ak budú čítať, šanca stať sa súčasťou literárneho života nie je vôbec nereálna a možno to dokonca bude stáť zato.

Slovenčinári, neokúňajte sa

Povšimnutiahodná knižka s výstižným názvom je dôkazom, že sa napokon zdravo dohodli.

Dospeli k výberu z diel pätnástich slovenských autorov, medzi ktorými nájdeme Václava Pankovčína, Ruda Slobodu, Moniku Kompaníkovú, Agdu Bavi Paina, Ballu, Mareka Vadasa, Milu Haugovú, Stanislava Rakúsa, Ivani Dobrakovovú, Václava Kostelanského, Pavla Vilikovského, Dušana Mitanu, Jána Púčeka či Martina M. Šimečku s krátkymi odporučeniami zostavovateľov, prečo sa ich oplatí čítať.

Knižka dostala svieži dizajn a má šancu osloviť študentov práve odľahčenou komunikáciou, osobitým šarmom a slobodným štýlom. Slovenčinári, neokúňajte sa.

