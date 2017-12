Slávna rapová kapela sa vrátila. Prebudili ju teroristi a americké voľby

A Tribe Called Quest zaujali hitom Can I Kick It? Nový album vydali po osemnástich rokoch.

15. nov 2016 o 13:20 Marek Hudec

Mali len devätnásť rokov, keď vydali jeden z prvých veľkých hitov Can I Kick It? – Môžem si do toho kopnúť? Odvtedy si rapová skupina A Tribe Called Quest z newyorskej štvrte Queens mnohokrát kopla do spoločenských pomerov v Spojených štátoch a stala sa jednou z najvýznamnejších predstaviteliek alternatívneho hip hopu.

Inšpirovali Kendricka Lamara aj Kanye Westa. Vydali päť albumov, kým sa skupina štyroch mladíkov v roku 1998 rozpadla.

Teraz sa vracajú s novým albumom We got it from Here... Thank You 4 Your Service a je to návrat o to trpkejší, že v priebehu posledných mesiacov hudobníci stratili jedného svojho člena, rapera Phifa Dawga, ktorý zomrel na následky cukrovky.

Mal len 45 rokov. Na novú nahrávku však stihol prispieť.

video //www.youtube.com/embed/shsq6nsXYcg

Múr s Mexikom

Možno album kapela vydala trochu neskoro. Jej hlavným motívom je totiž nálada v spoločnosti pred voľbami nového amerického prezidenta.

A Tribe Called Quest svoje nové texty tvorili v čase, keď sa svet práve spamätával z parížskych teroristických útokov a Donald Trump získaval podporu medzi voličmi.

Už prvá zverejnená pesnička We The People opisuje rastúcu vlnu netolerancie k menšinám, šírenie paranoje a z celej situácie obviňuje novinárov a médiá. „Ste čierni? Musíte odísť. Ste Mexičania? Musíte odísť. A ste chudobní? Už vás tu nechceme. Moslimovia a gayovia, nenávidíme vaše správanie,“ rapuje kapela v refréne piesne.

video //www.youtube.com/embed/eAoqWu6wmfI

Kopnúť vysoko

Smrť Dawda cítiť na celom albume. Okrem toho, že sa novinka We Got it From Here odkrýva v temnej a pochmúrnej atmosfére súvisiacej s dianím počas posledných mesiacov, niekoľkokrát odkazuje aj na stratu kmeňového člena.

„Museli sme sa navzájom pozrieť do očí a uvedomiť si vlastnú smrteľnosť, a pochopiť, že sme tu s istým cieľom a že sme rodina,“ povedal jeden z raperov, ktorý vystupuje pod prezývkou Consequence pre denník Guardian.

Rapovanie na novinke opäť podfarbuje jemná džezovo znejúca hudba. Na albume sa okrem toho zúčastnilo mnoho hviezdnych hostí: na gitare hrá v jednej piesni Jack White z White Stripes, chvíľu počujeme rapovať Kendricka Lamara a objaví sa aj Elton John.

Dobré reakcie na novinku dostáva kapela aj od kritikov. Na stránke Metacritic má priemerné skóre 88 zo sto. Kapele sa po takmer dvoch desaťročiach ticha podarilo kopnúť si vysoko.