Fanúšikovia Cesty do Fantázie tešte sa. Hayao Miyazaki pracuje na novom filme

Slávny japonský režisér pripraví príbeh malej húsenice.

15. nov 2016 o 16:57 Barbora Gvozdjáková

V nedeľu odvysielali v japonskej televízii špeciálny diel relácie nazvanom The Man Who Is Not Done: Hayao Miyazaki. V dokrútke tento uznávaný japonský režisér originálnych a premyslených animovaných filmov prezradil, že by sa rád vrátil k réžii celovečerných filmov. Koniec svojej aktívnej kariéry tvorca oznámil pred troma rokmi. Počas tohto obdobia pracoval autor na krátkom filme Kemushi no Boro pre Ghibli Museum.

V televíznom špeciáli, ktorý mu venovali, Miyazaki prezradil, že s dielom nebol spokojný ako s krátkometrážnym a v auguste prezentoval prepracovaný návrh spraviť z neho celovečerný film.

Slovenskí diváci si japonského tvorcu pamätajú určite hlavne vďaka jeho špecifickému rukopisu. Jeho osobité videnie je možné si pripomenúť aj po tieto mesiace, keď sa v rámci putovnej prehliadky Projekt 100 vracia do kín jeden z jeho najznámejších filmov Cesta do fantázie. Príbeh malého dievčatka Chihiro, ktoré sa stratí s rodičmi v opustenom lunaparku patrí k tým najkúzelnejším filmovým animovaným príbehom pre deti.

video //www.youtube.com/embed/ByXuk9QqQkk

Na výrobu tohto svojho nového filmu bude potrebovať presne 5 rokov, hovorí režisér podľa internetovej stránky www.animenewsnetwork.com. Ak teda film dokonči včas, bude mať pri jeho premiére 80 rokov.

V časovom pláne Miyazaki priznáva, že by sa film mohol stihnúť dokončiť už v roku 2019, pred olympijskými hrami v Tokyu 2020. Producent štúdia Ghibli, ktoré sa zameriava na animované filmy, Toshio Suzuki povedal, že Miyazaki bude kresliť až kým neumrie. Z filmu vraj bude opätovne veľký hit.

Projekt ešte nedostal oficiálne zelenú pre celovečerný formát, ale japonský režisér už začal na projekte pracovať. Popri čakaní a oficiálne odobrenie projektu Miyazaki potvrdil že stále bude pokračovať na spomínanom krátkom filme pre Ghibli Museum, ktorý by mal byť základom pre jeho nový film. Tento krátky film, ktorý Miyazaki plánoval skoro dvadsať rokov, bude hotový najskôr o rok. Snímka je príbehom malej chlpatej húsenice, takej malej že sa jednoducho stlačiť medzi prsty.