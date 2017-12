Režisér filmu o Müllerovi: Nechal nás nahliadnuť tak hlboko, ako sám chcel

Mira Rema neteší, že mu do filmu zasiahol manažment speváka. Jeho rozhodnutie však chápe.

17. nov 2016 o 8:37 Marek Hudec

Film sa volá Nespoznaný. Máte pocit, že ste speváka počas nakrúcania spoznali?

„Vybrali sme tento názov, lebo sme Richarda spoznávali skutočne dlho. To, že nám poskytol svoje archívy, zábery z mladosti, je výnimočné. Nechal nás špárať sa v súkromí, napriek tomu, že je to človek mediálne veľmi známy, na vrchole šoubiznisu – bolo to od neho veľké gesto. Bol však spoznaný do takej miery, do akej sám chcel. Svoju trinástu komnatu ešte neotvoril. Môže sa to zdať rozporuplné, ale takí sú ľudia. Žiadny film nie je dôležitejší ako život.“

Jeho manažmentu niektoré nakrútené scény prekážali. Ktoré ste museli z filmu vystrihnúť?