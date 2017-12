Pozrite si víťazov Medzinárodného filmového festivalu Bratislava

V programe boli aj filmy, ktoré sa pohrávali s očakávaniami divákov. Také porota ocenila

17. nov 2016 o 9:34 Kul

Za schopnosť vyrozprávať príbeh plný emócií o hľadaní identity a za schopnosť vtiahnuť diváka do sveta nevidiacich prostredníctvom mocných záberov a sugestívnej hudby, získal hlavnú cenu Na medzinárodnom filmovom festivale Bratislava film Tramontane.

Pozrite si zoznam ďalších ocenených filmov.

Cena za najlepší hraný film

Tramontane

r. Vatche Boulghourjian, Libanon, Francúzsko, Katar, Spojené arabské emiráty, 2016

Za schopnosť vyrozprávať príbeh plný emócií o hľadaní identity a za schopnosť vtiahnuť diváka do sveta nevidiacich prostredníctvom mocných záberov a sugestívnej hudby.

video //www.youtube.com/embed/0jowWPy3HvE

Cena pre najlepšieho režiséra

Marco Danieli za film Svetácke dievča / La Ragazza del Mondo / Worldly Girl, Taliansko, Francúzsko, 2016

Za nakrútenie filmu, ktorý sa k svojej téme postavil objektívne a v ktorom osvedčil remeselnú zručnosť v oblasti vyrozprávania príbehu, práce s hercami a strihu.

Cena za najlepší herecký výkon

Mia Petričević vo filme Nezízaj mi do taniera / Ne gledaj mi u pijat / Quit Staring at My Plate

r. Hana Jušić, Chorvátsko, Dánsko, 2016

Za veľmi autentické a dojemné stvárnenie postavy uväznenej v brutálnom kruhu rodiny.

Cena za najlepší mužský herecký výkon

Michele Riondino vo filme Svetácke dievča / La Ragazza del Mondo / Worldly Girl

r. Marco Danieli, Taliansko, Francúzsko, 2016

Za pohnutý a mnohovrstevný herecký výkon pri použití širokej škály emócií.

Svetácke dievča. (zdroj: MFF BRATISLAVA)

Nezízaj mi do taniera. (zdroj: MFF BRATISLAVA)

Cena Poroty FIPRESCI

Ja ako Tekvička / Ma vie de Courgette / My Life as a Courgette

r. Claude Barras, Švajčiarsko, Francúzsko, 2016

Za emocionálne verné zobrazenie sveta opustených detí.

Cena za najlepší dokumentárny film

Prijímanie / Komunia / Communion

r. Anna Zamecka, Poľsko, 2016

Používajúc sofistikovaný a presný filmový jazyk a jemne vybrúsený inštinkt sa režisérke podarilo vytvoriť takú nežnú intimitu s ľuďmi pred kamerou, ktorá divákov bezprostredne vtiahne do sŕdc a myšlienok rodiny v ustavičnej kríze.

Cena za najlepší krátky film

Adaptácia / Adaptacja / Adaptation

(r. Bartosz Kruhlik, Poľsko, 2016)

Film, ktorý diváka vedie, držiac sa vždy krátky krôčik pred ním, avšak nikdy ho nasilu nevláči ani nestrká a nikdy presne nevyplní jeho očakávania. Tento film má všetky prvky skvelého filmárstva, ktoré balansuje na jemnej hrane umenia a pritom originálne vytvára svoj vlastný žáner.

Ja ako tekvička. (zdroj: MFF BRATISLAVA)

Prijímanie. (zdroj: MFF BRATISLAVA)