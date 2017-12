Leonard Cohen zomrel v spánku po nočnom páde

Odišiel náhle, ale pokojne, hovorí najbližšie okolie kanadského speváka

17. nov 2016 o 10:09 Kristína Kúdelová

Hoci má Leonard Cohen milióny fanúšikov, ktorí pozorne sledovali každý krok v jeho tvorbe, informácie o jeho smrti najprv zostali len v kruhu jeho rodiny a medzi najbližšími priateľmi.

Kanadský spevák zomrel pondelok 7. novembra, svet sa to dozvedel v noci na piatok 11. novembra a až teraz jeho syn Adam zverejnil, ako sa to stalo. "Leonard Cohen zomrel počas spánku, tesne po tom, ako spadol počas noci 7. novembra. Bola to náhla smrť, nečakaná a pokojná," stojí v oficiálnom vyhlásení.

Len minulý mesiac vydal Cohen, ako 82-ročný, album You Want It Darker. Kanaďan vtedy prežíval smrť svojej životnej lásky, Nórky Marianne Ihlen, a jeho texty boli poznačené životným bilancovaním a zmierením s vlastným odchodom. Bol už slabý, piesne mu pomohol nahrať syn Adam priamo doma v obývačke.

Pohreb už Leonard Cohen mal, pochovali ho vedľa jeho rodičov v Montreale. Bola tam len rodina a najvernejší kamaráti. Dá sa však ešte očakávať memoriál a spomienkový koncert, pravdepodobne v Los Angeles, kde Leonard Cohen naposledy žil.