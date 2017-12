Vo veku 73 rokov zomrel herec Ľubo Gregor

Po rokoch dostal veľkú úlohu v Divadle Astorka. Život je taký - stihol ju odohrať len trikrát

17. nov 2016 o 12:45 Eva Andrejčáková

Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom.

BRATISLAVA. Vo veku 73 rokov zomrel vo štvrtok ráno známy herec Ľubo Gregor. Ešte pred rokom stvárnil postavu bývalého partnera skrachovanej herečky vo filme Marka Škopa Eva Nová. Hodila sa presne naňho, režiséri ho radi obsadzovali do rolí všetkými masťami mazaných chlapíkov. Film bude bojovať o Oscara.

Jeden z najobsadzovanejších hercov osemdesiatych rokov minulého storočia prekonal v septembri rozsiahly infarkt. Predtým mu robili štyri bypassy. "Upadol do kómy, takže sme museli začať počítať s najhorším," hovorí herec a riaditeľ Divadla Astorka Vlado Černý.

Ľubo Gregor v inscenácii Život je taký:

Ľubo Gregor v inscenácii Život je taký: Víťazom Bienále divadelnej fotografie je Robert Tappert. Pozrite si galériu

Veľký návrat do divadla

Je mu to veľmi ľúto o to viac, že po mnohých rokoch sa Ľubo Gregor práve v tejto sezóne vrátil na dosky Astorky, a to vo veľkej úlohe. "Mali sme predpremiéru, premiéru a reprízu, viac sme s Ľubom nestihli," hovorí smutne Černý. "Je to pre mňa dosť osobná strata."

S inscenáciou hry Hanocha Levina Život je taký mali cestovať aj do Tel Avivu. Ľubo Gregor poctivo skúšal, ovládal texty, s režisérom Strniskom vedeli viesť dobrý dialóg, po mnohých rokoch sa prekvapivo prejavil ako perfektný kolega.

"Mali sme z neho výborný pocit, ale on už vtedy asi mal svoje problémy," dodáva Černý. Práve hra Život je taký pomohla aj k čerstvému víťazstvu Roberta Tapperta na Bienále divadelnej fotografie.

Ľubo Gregor si v nej zahral so Zitou Furkovou, s ktorou po rozpade legendárneho Divadla na Korze v roku 1971 Astorku spoluzakladal. Stal sa jej prvým riaditeľom, pod jeho vedením fungovala celá dramaturgia divadla. Šéfovanie po ňom prebral Černý v roku 1995, keď sa Ľubo Gregor začal venovať televízii.

Rodák zo Žiliny

Pochádzal zo Žiliny, ale s rodičmi sa prisťahoval ešte ako dieťa do Bratislavy, kde napokon vyštudoval aj herectvo. Najprv účinkoval v divadlách v Žiline a v Nitre, kľúčovým sa však preňho stalo pôsobenie divadla Na korze v rokoch 1968 až 1971.

Súbor s vyhraneným divadelným jazykom a generačnou výpoveďou priamo apeloval na vtedajšiu spoločnosť, zastrašenú augustom 1968.

V tom čase začal Gregor pracovať aj pre televíziu, účinkoval v desiatkach televíznych inscenácií a v niekoľkých celovečerných filmoch (Lev Tolstoy, Rivers of Babylon, Akcia Edelstein).

Po zrušení Divadla na Korze mal zákaz umeleckej činnosti, tak ako viacerí jeho kolegovia (Milan Lasica, Július Satinský, Zita Furková či Zora Kolínska) dostal miesto na v Poetickom súbore Novej scény v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1989.

V roku 1990 bol politicky rehabilitovaný a stal sa členom súboru Činohry Novej scény v Bratislave.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ľubo Gregor: Ostať v Markíze znamenalo byť ponižovaný zo strany absolútneho vedenia

Po Markíze slobodný

V roku 1995 založil s Pavlom Ruskom televíznu spoločnosť Markíza, kde pôsobil ako riaditeľ Centra umeleckej tvorby. Po nezhodách odišiel a pôsobil v slobodnom povolaní.

Počas pôsobenia v Markíze pripravoval a moderoval reláciu Erotický salón GLP, účinkoval v seriáli Silvánovci, Veľké srdce či Pevnosť Boyard. Ľubo Gregor dal hlas aj viacerým postavám v zahraničných filmoch.

Účinkoval v mnohých zábavných a detských programoch, v divadle vytvoril za 45 rokov takmer dve stovky hlavných postáv.

Je autorom niekoľkých televíznych scenárov, dramatizácií, kníh Za kulisou Markízy a Asto - Divadlo, ktoré nikto nechcel. Venoval sa aj réžii a úprave slovenského dabingu.

Za dabing Luisa de Funesa vo filme Aventures de Rabbi Jacob dostal v roku 1997 ocenenie Zlatá slučka.

Za bývalého režimu bol členom Strany Slovenskej obrody a po prevrate v roku 1990 sa stal zakladajúcim členom novej Demokratickej strany. Bol päťkrát ženatý, mal štyri dcéry.