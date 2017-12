V New Yorku vyhlásili mená víťazov Národnej knižnej ceny

Národnú knižnú cenu vnímajú v zámorí ako jedno z najvýznamnejších literárnych ocenení popri Pulitzerovej cene.

17. nov 2016 o 13:31 TASR

NEW YORK. Čerstvým laureátom americkej Národnej knižnej ceny (National Book Award) v kategórii beletria sa stal americký spisovateľ Colson Whitehead za svoj román "The Underground Railroad", informovala vo štvrtok agentúra AP.

Mená víťazov vyhlásili počas slávnostnej recepcie v stredu večer v manhattanskej reštaurácii Cipriani - Wall Street, hostiteľom bol americký komik Larry Wilmore.

Ďalšími ocenenými americkými spisovateľmi boli tiež - v kategórii poézia Daniel Borzutzky za knižné dielo "The Performance of Becoming Human" a v kategórii literatúra faktu Ibram X Kendi za knihu s názvom "Stamped from the Beginning".

Národnú knižnú cenu, ktorú udeľujú od roku 1950, vnímajú v zámorí ako jedno z najvýznamnejších literárnych ocenení popri Pulitzerovej cene. Medzi jej laureátmi figurujú okrem iných aj William Faulkner, John Updike, Thornton Wilder či Don DeLillo.

Ocenenie je dotované finančnou odmenou vo výške 10-tisíc dolárov (v prepočte zhruba 9344 eur).