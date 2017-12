Filmové novinky, ktoré sa tento týždeň oplatí vidieť v kinách

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách

18. nov 2016 o 12:32 Miloš Ščepka

video //www.sme.sk/vp/34902/

Americká idyla

(American Pastoral, USA/Hongkong, 110 minút)

Americký spisovateľ Philip Roth vo svojom románe American Pastoral z roku 1997 na príbehu židovského podnikateľa Seymoura "Švéda" Levova z New Jersey analyzoval vzostup a pád viery v americký sen medzi predstaviteľmi vyššej strednej triedy. Filmová adaptácia knihy, odmenenej Pulitzerovou cenou, je režisérskym debutom škótskeho herca Ewana McGregora, ktorý stvárnil aj ústrednú postavu.

Fantastické zvery a ich výskyt

(Fantastic Beasts and Where to Find Them, Veľká Británia-USA 2016, 133 minút)

Osem filmov podľa série kníh Joanne K. Rowlingovej utŕžilo len na vstupnom do svetových kín viac než 7,7 miliardy dolárov. Bol by hriech, nechať zaháľať sliepočku, nesúcu zlaté vajcia, a tak tu máme začiatok série vedľajších príbehov z potterovského sveta. Námetom sa stala „učebnica pre 1. ročník Rokfortskej strednej školy čarodejníckej, ktorú napísal uznávaný biológ M.L.O.K. Scamander s predslovom Albusa Dumbledora a použitím Harryho, Ronových a Hermioniných poznámok“. V réžii tvorcu štyroch potterovských filmov Davida Yatesa hrá mága Scamandera Eddie Redmayne.

Planetárium

(Planetarium, Francúzsko-Belgicko 2016, 115 minút)

Lily-Rose Deppová, 17-ročná dcéra Johnnyho Deppa a 34-ročná Natalie Portmanová hrajú v treťom filme ambicióznej francúzskej scenáristky a režisérky Rebeccy Zlotowskej americké sestry – špiritistky na turné po Európe na sklonku 30. rokov minulého storočia. Očaria vplyvného producenta Andrého Korbena (Emmanuel Salinger), ktorý im ponúkne účinkovanie vo filme. Má však aj svoje osobné plány. Vyhrotia vzťahy trojlístka tak, že výsledkom je katastrofa.

Richard Müller: Nespoznaný

(Slovenská republika-Česká republika 2016, 90 minút)

Pokojné vody slovenskej kultúry rozvíril prípad dokumentu 33-ročného Mira Rema Cooltúra, ktorý „v pirátskej kópii unikol na internet“. Jedni ho vyhlasujú za zakázaný a nechcený, druhí za manipulatívny a porušujúci pravidlá filmárskej etiky. Je to tá najlepšia možná reklama pre prichádzajúci Remov celovečerný dokument o textárovi, hudobníkovi, spevákovi a publicistovi Richardovi Müllerovi, nakrútený v rokoch 2013 – 2016 na pozadí jeho koncertného turné s kapelou Fragile.

Sieranevada

(Rumunsko-Francúzsko-Bosna a Hercegovina-Chorvátsko-Macedónsko 2016, 173 minút)

Štyridsať dní po smrti otca prichádza úspešný lekár Lary do zanedbaného rodičovského bytu, aby si so zvyškom rodiny uctil pamiatku zosnulého. Stretnutie po rokoch sa však mení na sériu drobných i väčších tragikomických konfliktov a katastrof. Takmer trojhodinová tragikomédia scenáristu a režiséra Cristiho Puiu (Aurora, Smrť pána Lazaresca), nakrútená v balkánskej multikoprodukcii s francúzskym vkladom, mala premiéru na festivale v Cannes a Rumunsko sa ňou uchádza o nomináciu na Oscara.