Bob Dylan si cenu osobne neprevezme, s prednáškou by mohol vystúpiť na jar

Svoju neúčasť na slávnostnom odovzdávaní prestížnych cien ospravedlnil skôr dohodnutými záväzkami.

18. nov 2016 o 19:10 TASR

ŠTOKHOLM. Americký folkrockový spevák Bob Dylan, ktorý sa stal laureátom tohtoročnej Nobelovej ceny za literatúru, avšak v decembri si v Štokholme ocenenie osobne neprevezme, bude mať možno príležitosť "dobehnúť zameškané" na jar budúceho roka.

Švédskej akadémii, ktorá každoročne rozhoduje o laureátoch Nobelovej ceny za literatúru, Dylan zaslal list, v ktorom svoju neúčasť na slávnostnom odovzdávaní prestížnych cien ospravedlnil "skôr dohodnutými záväzkami".

Príležitosť na vystúpenie

Dylan (75) je podľa akadémie "veľmi poctený" udelením ocenenia a želá si, aby si ho mohol prebrať osobne. Jeho povinnosťou však bude do šiestich mesiacov verejne vystúpiť s tzv. nobelovskou prednáškou na tému súvisiacu s udelenou cenou.

Príležitosť na to by sa mohla podľa informácií zo Švédska naskytnúť na jar 2017, keď by mal Dylan koncertovať v Štokholme.

"Mal by tak perfektnú príležitosť na vystúpenie s prednáškou," uviedla podľa agentúry DPA Švédska akadémia.

Cenu si osobne neprevezme

Dylan nie je prvou osobnosťou, ktorá si Nobelovu cenu neprevezme osobne. V rokoch 2005 a 2007 tak z rôznych dôvodov učinili aj literáti Harold Pinter či Doris Lessingová.

Udelenie Nobelovej ceny Dylanovi vyvolalo v októbri rozruch, samotný spevák sa k tomu dlho nevyjadroval. Niektorí analytici to pripisovali jeho nejednoznačnému postoju k Nobelovej cene.

Dylan, ktorý získal ocenenie za "vytvorenie nových básnických výrazov v rámci veľkej tradície americkej piesne", skontaktoval akadémiu až po 12 dňoch - v čase, keď sa už začínali ozývať hlasy, že sa správa nezdvorilo.