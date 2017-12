E-knihy sú budúcnosť. Už len zistiť, ako ich propagovať v kníhkupectvách

Kniha môže vzniknúť z facebookového statusu, z oznamu na twitter alebo aj z chatu utečenca, ktorý vznikol na balkánskej ceste. Nikola Richter z Berlína to pochopila. Hoci ju spočiatku nazývali „vydavteľka“, dnes už kritici tie úvodzovky odstránili a priznávajú, že sa stala priekopníčkou nového trendu.

Spomínate si, ktorý e-book ste čítali ako prvý?

„Bolo to vo vlaku. Cestovala som dlhú trasu a na sedadle som s hrôzou zistila, že som si zabudla zobrať niečo na čítanie. Tak som si do smartfónu stiahla Smrť v Benátkach od Thomasa Manna, novelu, ktorú som už dávno chcela spoznať. Nikdy predtým som e-book nečítala a zistila som, že na telefóne sa číta podobne ako v malom tlačenom vydaní, ktoré sú v Nemecku veľmi obľúbené. Okamžite som si e-booky zamilovala. Už vtedy som začala premýšľať nad tým, že by som sa im mohla venovať cielene. Môj prvý e-book však bola, paradoxne, klasika.“

Vydávate texty pre smartfóny?

„Áno. Smartfón má v živote človeka čoraz dôležitejšiu úlohu a mení aj spôsob, ako čítame. Lenže zatiaľ na to zareagovalo minimum vydavateľov. Preto som založila vlastnú značku a vydávam texty, ktoré sa pre inteligentné telefóny hodia. Mnohé moje e-knihy vznikli pre internet alebo na internet reagujú. Neznamená to však, že publikujem výlučne digitálne. Už vydávam aj tlačené knihy, z niektorých titulov sa mi už úspešne podarilo predať autorské práva aj do iných krajín. No keď čítam nový rukopis, ihneď premýšľam, či sa bude hodiť pre digitálne vydanie.“

Aké sú kritériá dobrého elektronického textu?

„Viacero kníh, ktoré som vydala, malo okolo 60 až 80 strán. Ale ani to nie je pravidlo. Žánrovo je to rôzne od esejí až po denníky. Nedávno som vydala 200-stranový románový debut, čo je tradičná dĺžka. Fascinujú ma najmä nové žánre ako facebookové statusy alebo správy z twitteru. Knižka sýrskeho blogera Faiza je záznamom chatu, ktorý viedol s nemeckou novinárkou na balkánskej utečeneckej ceste.