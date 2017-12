Voskovec a Werich možno vedeli, že ich listy budú raz divadlom

Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene otvorí pražské Divadlo Na zábradlí Korešpondenciou V+W

22. nov 2016 o 13:28 Eva Andrejčáková

Boli nerozlučnou dvojicou už od gymnaziálnych čias. Založili spolu Osvobozené divadlo a svojou prvou hrou Vest pocket revue naštartovali jedinečnú cestu múdrych klaunov, ktorých osudom je stať sa skutočnými legendami.

Na blížiacom sa 28. ročníku zvolenského Víkendu atraktívneho divadla silne pocítime ich prítomnosť. Pricestuje Divadlo Na zábradlí s jedinečnou hrou, ktorá vychádza z ich dlhoročnej vzájomnej korešpondencie.

Pred oponou, za oponou

Niet pochýb, že slobodomyseľní komici Jiří Voskovec a Jan Werich sa svojím tvorivým bytím zďaleka nezapísali len do histórie českého divadla, ale aj do kultúrno-politických dejín Československa vôbec.

Bolo to jasné už pred druhou svetovou vojnou, keď v trojici s Jaroslavom Ježkom pre svoje otvorené protifašistické prejavy museli emigrovať do USA. Po vojne sa síce vrátili, no politickú satiru už robiť nemohli.

Ich večne pulzujúci autorský tím definitívne utrpel po februári 1948, keď Voskovec opäť emigroval a do rodnej krajiny sa už nevrátil. Medzitým sa však priateľom podarilo ešte niekoľkokrát sa stretnúť.

Duše mali plné chuti a radosti do spoločnej tvorby, no postupom času ich čoraz viac napĺňalo rozčarovanie a trápil smútok. Vedeli, ako veľmi k sebe stále patria, ale delil ich chlad studenej vojny a spoločenská situácia. Do smrti ju nedokázali zmeniť.

Listy na stôl

Celé roky si však písali. Trojzväzkový projekt korešpondencie V+W ležal nepublikovaný v americkom Bostone až do roku 2007, keď vyšiel prvý z troch zväzkov.

Vzájomné listy sa stali strhujúcim svedectvom originality a ich umeleckej zrelosti. Dve osobnosti sa v nej odhalili vo svete pred železnou oponou a za ňou, stali sa akýmisi hrdinami spoločného románu o jednom veľkom priateľstve v malých dejinách 20. storočia.

V listoch stále žilo divadlo, napokon, autori ich písali ako súčasť svojich literárnych plánov. Aj preto táto silná výpoveď nenechala u súčasných tvorcov na seba dlho čakať.

Korešpondenciu V+W v pražskom Divadle Na zábradlí citlivo zdramatizoval režisér Jan Mikulášek.

Vo Zvolene ho návštevníci festivalu "havlovského" ducha môžu vidieť už vo štvrtok večer.

Pod drobnohľadom

Festival Víkend atraktívneho divadla vznikol na prelome režimov v novembri 1989, v období, keď bolo alternatívne umenie často pod drobnohľadom tajnej polície.

Napriek politickej zmene svoju dramaturgiu nezmenil, stále nachádza dostatok tém, ktoré vyťahujú na svetlo vážne problémy spoločnosti.

Ani v tohtoročnom programe by také nemali chýbať. Vystúpia pražské divadlo Rubín s politicky nekorektnou fraškou Obludov, divadlo GUnaGU s novinkou Milujem svoj mobil, Stoka s inscenáciou Kritérium či súbor Gasparego s vysoko hodnotenou inscenáciou Mučeník.

Banskobystrické divadlo Štúdio tanca príde s inscenáciou Jadro, ktorá vznikla v reakcii na vstup neonacistu do krajskej politiky. Premietať sa bude film Zuzany Piussi Ťažká voľba o politickom guláši.

Diskutovať budú angažovaní umelci David Koller, Michal Kaščák či Peter Kalmus, hrať príde Laco Déczi, Jasná Páka, Katarzia aj Vydrapená bužírka punk system.